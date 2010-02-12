راهپیمایی 22 بهمن امسال استثنایی بود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حجت‌الاسلام واعظی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته زنجان، مهمترین عامل پرشور برگزار شدن راهپیمایی 22 بهمن امسال را حمایت از اصل ولایت فقیه دانست و افزود: راهپیمایی بی‌نظیر و بی‌سابقه مردم شهر و استان زنجان همزمان با سراسر کشور بیانگر این بود که مردم با حضور استثنایی خود، مهمترین پیام 22 بهمن امسال را که همانا ایستادگی یکپارچه ملت پشت سر ولایت فقیه و رهبری این نظام است را به اثبات رساندند.

وی با بیان اینکه ملت ایران همواره در کنار نظام اسلامی ایستاده اند، ادامه داد: انقلاب اسلامی یک موهبت آسمانی و نعمت الهی است و التزام عملی به انقلاب، قرار گرفتن در خط رهبری و دفاع از آرمانهای انقلاب نشانه های شکر نعمت انقلاب اسلامی است.

حجت الاسلام واعظی همچنین از حضور منسجم و منظم مردم استان در محضر مقام معظم رهبری در روز اربعین حسینی قدردانی کرد و افزود: حضور منسجم مردم استان زنجان در مراسم عزاداری اربعین حسینی به قدری عالی بود که این حضور در تقویم تاریخ انقلاب این استان به ثبت خواهد رسید.

وی همچنین با تسلیت سالروز شهادت امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع) و رحلت پیامبر گرامی اسلام (ص) ادامه داد: قرآن کریم در مورد رحلت آخرین رسول خدا و آنچه که بعد از رحلت ایشان اتفاق افتاده است، هشدار داده بود.