آسیا خواهان روزهای بیشتری برای برگزاری دیدارهای ملی شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری فوتبال آسیا، یکی از این روزها، روز اول بازیهای مرحله دوم انتخابی جام ملتهای آسیا 2015 خواهد بود. این درخواست بصورت کتبی برای "جرومه والک"، دبیر کل فیفا ارسال شده است.
پیش از این کنفدراسیون فوتبال آسیا از فیفا خواسته بود تا برای بازیهای انتخابی جام ملتهای آسیا روزهای فیفا درنظر گرفته شود که با این درخواست مخالفت شده بود.
در نامه به فیفا آمده است: " خوشحال می شویم اگر با تاریخهای مذکور موافقت شود تا AFC بتواند بازیهای مهم ملی در این قاره را در روزهای فیفا برگزار کند".
روزهای درخواست شده به ترتیب زیر هستند:
9 ژوئن 2012
روز اول مرحله چهارم انتخابی جام جهانی 2014
13 ژوئن 2010
روز دوم مرحله چهارم انتخابی جام جهانی 2014
2 فوریه 2013
روز اول مرحله دوم انتخابی جام ملت های 2015
4 ژوئن 2013
روز هشتم مرحله چهارم انتخابی جام جهانی 2014
18 ژوئن 2013
روز دهم مرحله چهارم انتخابی جام جهانی 2014
بدین ترتیب باشگاههای جهان موظف خواهند بود بازیکنان را برای حضور در تیمهای ملی در آسیا آزاد بگذارند.
برای آسیا از این جهت موافقت فیفا اهمیت دارد که معمولا باشگاههای اروپایی در روزهای غیر فیفا با آزاد گذاشتن بازیکنان آسیایی مخالفت می کنند.
در این میان استرالیا بیش از هر کشور دیگری در انتخابیهای جام ملتهای آسیا آسیب خواهد دید.
