ناتو خواستار همکاری نزدیک با اوکراین است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترفکس، "آندرس فوگ راسموسن" امروز جمعه به "ویکتور یانوکوویچ" رهبر حزب مناطق اوکراین، پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری این کشور را تبریک گفته و اعلام کرد که در صدد ارتباط تنگاتنگ با وی است.

راسموسن با صدور بیانیه ای اعلام کرد : من به نمایندگی از ناتو، به ویکتور یانوکوویچ انتخاب شدن بعنوان رئیس جمهور اوکراین را تبریک می گویم.

وی در این بیانیه انتخابات ریاست جمهوری اوکراین را "آزادانه، عادلانه و دموکراتیک و الگویی برای منطقه" نامید.

راسموسن اعلام کرد: "ناتو پایبند به تعمیق شراکت استراتژیک با اوکراین از جمله ارائه کمک در حمایت از اصلاحات در اوکراین در موارد ممکن است و من شخصاً منتظر کار با رئیس جمهور یانوکوویچ طی ارتباطی تنگاتنگ هستم".

دبیر کل ناتو در حالی برای همکاری با اوکراین ابراز علاقه می کند که روسیه به شدت نسبت به همکاری کشورهای همسایه خود با ناتو معترض است.