رسانه‌ های محلی به ترویج فرهنگ وقف بیشتر توجه کنند

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، نماینده ولی فقیه در گیلان و امام جمعه رشت در خطبه های این هفته نمازجمعه بر گسترش و ترویج فرهنگ وقف در این استان برای حل مشکلات اقتصادی تاکید کرد.

وی ادامه داد: وقف یکی از دستورات دین مبین اسلام در راستای حل معضلات اقتصادی جامعه است یعنی با استفاده از درآمد وقف، می توان بسیاری از مشکلات اقتصادی جامعه را رفع کرد.

خطیب جمعه رشت همچنین به راهپیمای 22 بهمن ماه اشاره کرد و افزود: مردم دیندار و ولایتمدار ایران و استان گیلان با شرکت آگاهانه، آزادانه و گسترده در این راهپیمای بار دیگر موجب نا امیدی دشمنان اسلام و انقلاب شدند.

وی اظهار داشت: انقلاب اسلامی طلوع خورشید بصیرت، هدایت، عدالت و فضیلت در جهان است و یک معجزه الهی در عرصه حاکمیت سیاسی ضد دینی در جهان به شمار می رود.

آیت الله قربانی بیان کرد: استکبار با تمام توان و بکارگیری همه ترفندها و تهاجمها در برابر انقلاب اسلامی شکست خورد و پیروزی انقلاب در برابر همه هجمه ها فقط با پایبندی مردم به عهدی که با امام راحل و مقام معظم رهبری بسته اند، محقق شده و ملت ایران نشان داده است، همچنان به عهد خود پایبند است.