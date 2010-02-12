ولایتمداری و وحدت ملی مردم ایران آنها را در صحنه حاضر می کند

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، آیت الله عباسعلی سلیمانی در خطبه های نمازجمعه این هفته زاهدان با بیان این مطلب اظهار داشت: در طول سه دهه از عمر نظام اسلامی خداوند به بهترین شکل از نظام دفاع کرده است تا جایی که هم اکنون نظام محکم ایستاده است.

نماینده ولی فقیه در استان سیستان و بلوچستان افزود: دشمنان درصدد جدایی ملت ما هستند و با پیچیده عمل کردن، مرموزانه وارد صحنه شدن و با چهره نفاق و شایعه پراکنی و تحریک انگیزه های قومی و مذهبی در مقام ایجاد تفرق و تشتت در کشور ما هستند.

وی اضافه کرد: چه می شود که با تمام این کارها مردم بازهم با تمام اختلاف سلیقه در صحنه های حساس حضور می یابند و دشمن را نا امید می کنند.

امام جمعه زاهدان با تقدیر از حضور حماسی مردم در راهپیمایی 22 بهمن عنوان کرد: در راهپیمایی 22 بهمن همه اقشار و جناحها از چپ و راست با اختلاف سلیقه ولی با پافشاری روی اصول کلیدی نظام اسلامی به صحنه آمدند و دشمنان از این حضور گیج شدند.