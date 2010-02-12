واکنش امام خمینی (ره) به سلمان رشدی فتنه را در نطفه خاموش کرد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی در خطبه های این هفته نماز جمعه در مصلای الغدیر خرم آباد ضمن تبریک راهپیمایی شگفت انگیز و با عظمت ملت ایران در روز 22 بهمن سال جاری، اظهار داشت: حضور شورانگیز ملت ایران در صحنه راهپیمایی روز گذشته موجب شگفت زده شدن جهانیان شد.

وی این راهپیمایی حماسی را پاسخی محکم به استکبار جهانی و فتنه گران دانست و تصریح کرد: ملت ایران با حضور خود به دنیا فهماند که دوران زورگویی تمام شده است.

خطیب جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه ملت ایران از تحریم و تهدید نمی ترسند، یادآور شد: صحنه پرشور روز 22 بهمن ماه پاسخی کوبنده برای استکبار جهانی بود.

حجت الاسلام میرعمادی ادامه داد: حضور ملت ایران در راهپیمایی 22 بهمن تاکیدی بود بر اینکه مردم برای حفظ آرمانها و دستاوردهای انقلاب تا پای جان ایستاده اند.

حضور پرشور ملت ایران از سر بصیرت بالای این مردم است

حجت الاسلام میرعمادی حضور ملت ایران در صحنه 22 بهمن را نشانه بصیرت بالای مردم خواند و افزود: حضور گسترده مردم در راهپیمایی 22 بهمن در سراسر کشور حکایت از آگاهی بالای مردم ایران است.

وی پیام دیگر راهپیمایی روز گذشته را تجدید بیعت با رهبری انقلاب ارزیابی کرد و گفت: شعار و سخن مردم در راهپیمایی روز 22 بهمن حمایت و پشتیبانی قاطع از رهبر حکیم و فرزانه انقلاب اسلامی بود.

ملت ایران بر سر پیمان خود با رهبری تا آخر ایستاده است

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد تصریح کرد: ملت ایران با حضور پرشور خود ثابت کردند که هرگز تحت تاثیر تبلیغات دشمنان قرار نمی گیرند و بر سر بیعتی که با رهبری بسته اند تا آخر خواهند ماند.

حجت الاسلام میرعمادی شعار مردم در راهپیمایی روز گذشته را دفاع از نظام جمهوری اسلامی ایران دانست و افزود: ما باید خداوند را به خاطر نعمت بزرگ انقلاب و ملت فهیم ایران سپاسگزار باشیم.

وی از حضور پرشور مردم لرستان نیز در راهپیمایی روز 22 بهمن تقدیر کرد و گفت: همه مردم استان لرستان چه در شهرها و چه روستاها در این راهپیمایی حماسی حمایت خودشان را از آرمانهای امام و انقلاب اعلام کردند.

واکنش امام به سلمان رشدی فتنه را از نطفه خاموش کرد

خطیب جمعه خرم آباد همچنین با اشاره به سالروز فرمان تاریخی امام خمینی (ره) در زمینه ارتداد سلمان رشدی، گفت: یکی از برنامه های سازماندهی شده که استکبار جهانی در طول انقلاب اسلامی ایران به دنبال آن بوده است تهمت های ناروا به اسلام و مسلمانان بوده است.

وی با اشاره به کتاب آیات شیطانی سلمان رشدی، تصریح کرد: سلمان رشدی به عنوان یک مزدور مامور بود تا کتابی بنویسد که در آن مسلمانان و آئین مقدس اسلام را به سخره بگیرد.

حجت الاسلام میرعمادی با اشاره به واکنش امام خمینی در این زمینه، ادامه داد: نوع برخورد و واکنش امام موجب خاموشی این فتنه از نطفه شد و ایشان نشان داد که هرگز نباید در مقابل توهین به مقدسات دینی سر سازش و مسامحه داشت.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد همچنین به سالروز رحلت پیامبر گرامی اسلام اشاره کرد و خواستار برگزاری مراسم های این روز به صورت فراگیر و گسترده در سطح استان شد.