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۲۳ بهمن ۱۳۸۸، ۱۷:۰۷

طی دیدار از کشورهای منطقه؛

هیلاری کلینتون اواخر هفته آتی به بغداد سفر می کند

هیلاری کلینتون اواخر هفته آتی به بغداد سفر می کند

منابع آگاه با اشاره به دیدار اواسط هفته آتی وزیرخارجه آمریکا از کشورهای حاشیه خلیج فارس، بغداد را به عنوان مقصد آخر وی در این سفر دوره ای اعلام می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الصباح، "هیلاری کلینتون" پیش از این دو بار به بغداد سفر کرده و با رئیس جمهور، نخست وزیر و رئیس مجلس عراق دیدار کرده است.

منابع آگاه تمرکز اصلی مذاکرات کلینتون با مقامات عراقی در اواخر هفته آتی را بر مسئله انتخابات می دانند. بر این اساس، وی در نظر دارد در این سفر به مقامات عراقی این مسئله را بقبولاند که واشنگتن درصدد پشتیبانی از روند سیاسی عراق بدون دخالت در امور داخلی این کشور است.

همچنین توسعه روابط دوجانبه بر اساس توافقنامه همکاری های راهبردی، پشتیبانی واشنگتن از مسئله پیگیری و بازگرداندن آثار باستانی عراق به این کشور و تلاش برای خارج کردن عراق از بند هفت منشور سازمان ملل (پرداخت غرامت جنگ سال 1990 به کویت) از دیگر موضوعات مهم مورد بررسی در این دیدار است.

کد مطلب 1034511

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