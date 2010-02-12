فرنگی کاران صبح فردا به مصاف کوبا می روند

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه هماهنگی تیمهای شرکت کننده در رقابتهای جام جهانی کشتی فرنگی عصر جمعه برگزار شد و طبق برنامه ریزی صورت گرفته تیم ایران صبح فردا در نخستین دیدار خود به مصاف تیم کوبا می رود.
تیم ایران در دومین دیدار خود عصر شنبه با تیم منتخب اسکاندیناوی روبهرو می شود و در سومین و آخرین مسابقه مرحله مقدماتی نیز صبح روز یکشنبه به مصاف تیم ارمنستان می رود.
پیش از این قرار بود تیمها سه دیدار مرحله مقدماتی خود را روز شنبه 24 بهمن ماه برگزار کنند که مسئولان برگزاری برنامه رقابتها را تغییر دادند. دیدار برای کسب مقام پنجم نیز صبح یکشنبه و دیدارها برای کسب مقام سوم و قهرمانی این رقابتها ساعت 17 تا 20 روز یکشنبه 25 بهمن ماه برگزار خواهد شد.
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