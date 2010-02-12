احمدزاده از سرمربیگری تیم استقلال اهواز کناره گیری کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد احمدزاده که روز جمعه هفته گذشته رسما به عنوان سرمربی تیم فوتبال استقلال اهواز معرفی شده و از روز یکشنبه هفته جاری هدایت این تیم را برعهده گرفته بود از سمت خود در جمع آبی پوشان خوزستانی کناره گیری کرد.

این مربی 40 ساله به دلیل مشکلات شخصی خواهان قطع همکاری با باشگاه استقلال اهواز شده اما استعفای وی مورد قبول مسئولان این باشگاه قرار نگرفته است.

محمد احمدزاده تیم فوتبال استقلال اهواز را در دیدار برابر برق شیراز در مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی همراهی کرد. استقلال اهواز در این بازی تن به شکست داد و از دور مسابقات جام حذفی کنار رفت.

تیم فوتبال استقلال اهواز فصل جاری مسابقات لیگ برتر را با هدایت خداداد عزیزی آغاز کرد، در ادامه مجید باقری نیا مسئولیت این تیم را برعهده گرفت و در نهایت مسئولیت فنی آبی پوشان اهوازی به محمد احمدزاده سپرده شد.