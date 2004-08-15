اردوي موسيقي ايراني در آلمان برگزار شد

" حسن ناهيد" استاد موسيقي سنتي ايران و نوازنده ني ،كه در اين اردو حضور يافته بود، در گفت و گو با خبرنگار موسيقي "مهر"، با اعلام اين خبر گفت:اين اردوي شش روزه در شهر" مان هايم" در نزديكي فرانكفورت برگزار شد. در اين اردو، 200 نفر از علاقمندان موسيقي سنتي ايران از كشورهاي مختلف اروپايي و آمريكايي حضور داشتند.وي ادامه داد: در طول اين يك هفته، برنامه هاي ساز و آواز برگزار شد و هنرجويان مختلف از تمام كشورها، به اجراي قطعات موسيقي سنتي پرداختند. اين برنامه ها در قالب تكنوازي و گروه نوازي اجرا مي شد و سازها و ريدف موسيقي ايراني معرفي شد. در آخرين شب اين اردو نيز، تمام گروه ها كنسرت مشتركي را در سه بخش اجرا كردند.

وي در مورد استادان حاضر در اين اردو گفت: " مجيد درخشاني" برگزاري اين برنامه را به عهده داشت و " محمدرضا عبادي" به عنوان سازنده ساز، طريقه ساختن ساز سه تار را در اين اردو شرح داد.وي در ادامه افزود: در حال حاضر مشغول آماده سازي و تمرين روي قطعات، براي بداهه نوازي در جشنواره جهاني ني هستم. در اين جشنواره، يكي از دستگاه ها را انتخاب مي كنم و روي آن بداهه نوازي خواهم كرد.ناهيد ادامه داد: همچنين 29 اكتبر(8 آبان ماه) در تالار سلطنتي لندن در كشور انگليس به اجراي قطعات موسيقي سنتي مي پردازم. " شهريار فريوسفي" نوازنده تار و " بهداد بابايي" نوازنده سه تار، مرا همراهي مي كنند." ناهيد" در پايان خبر از اجراي كنسرتي به همراه " هنگامه اخوان" دركشورهاي مختلف اروپايي در آذرماه امسال داد.