تعویض کفپوش سالن پیروزی بعد از مسابقات کشتی/ تلاش برای میزبانی آبرومند

علی اکبر ابرقویی نژاد، در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب افزود: در آخرین نشستی که با آقایان غلامرضا شیران و عباس ترابیان داشتیم، قرار بر این شد که کفپوش سالن پیروزی اصفهان به صورت کامل تعویض شود. در این رابطه مذاکراتی هم با یکی از شرکت تولیدکننده داخلی انجام شده و برای تعویض کفپوش سالن با این شرکت به توافق نهایی رسیده‌ایم.

وی در ادامه افزود: قرار است بعد از تعطیلات هفته جاری کفپوش به سالن پیروزی منتقل شده و تا پایان ماه جاری عملیات تعویض آن انجام شود. ما طی روزهای 29 و 30 بهمن ماه سالجاری در اصفهان میزبان مسابقات کشتی جام تختی خواهیم بود و پس از برگزاری این مسابقات کفپوش سالن پیروزی بصورت کامل تعویض می شود.

نماینده تام الاختیار فدراسیون فوتبال در ستاد برگزاری نخستین دوره مسابقات فوتسال جام باشگاه‌های آسیا در خصوص مرمت و بازسازی آسفالت اطراف سالن پیروزی اصفهان نیز گفت: برای بهسازی آسفالت اطراف سالن پیروزی مذاکراتی با شهرداری اصفهان داشته‌ایم. محوطه اطراف سالن پیروزی نیاز به فضاسازی جدید دارد. پیش از این در این محل از طرف سازمان آب و فاضلاب اصفهان کنده کاری‌هایی انجام شده بود که نیاز است برای مرمت آن کل این محوطه آسفالت شود. خوشبختانه با حساسیتی که شهرداری برای میزبانی آبرومندانه از تیم‌های خارجی دارد، این مشکل نیز بزودی برطرف خواهد شد و جای نگرانی نیست.

مدیراجرایی ستاد برگزاری نخستین دوره مسابقات فوتسال جام باشگاه‌های آسیا در خصوص اصلاح جایگاه‌های استقرار دوربین‌های تلویزیونی و VIP سالن پیروزی مطابق با استانداردهای کنفدراسیون فوتبال آسیا گفت: مشکلی از این بابت نیست و سالن تا پیش از برگزاری مسابقات به گونه‌ای در می آید که ناظران AFC خواسته‌اند.

رئیس هیئت فوتبال استان اصفهان همچنین در خصوص بلیت فروشی مسابقات فوتسال جام باشگاههای آسیا و حضور رایگان تماشاگران و علاقمندان به فوتسال در سالن محل برگزاری این رقابت‌ها گفت: از نظر کنفدراسیون فوتبال آسیا نمی شود یک مسابقه را بدون بلیت فروشی برگزار کرد. البته مسئولان اداره کل تربیت بدنی استان اصفهان به دنبال آن هستند که اسپانسری مناسب پیدا کنند تا با فروش بلیت مسابقات به این حامی مالی، امکان حضور رایگان علاقمندان به فوتسال را در سالن محل برگزاری رقابت‌ها فراهم آورند.

ابرقویی نژاد همچنین در خصوص شهرآورد این شهر بین دو تیم ذوب آهن و سپاهان که روز چهارشنبه هفته جاری در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار می شود نیز به خبرنگار مهر گفت: دو تیم مهیای برگزاری یک مسابقه خوب هستند. با توجه به حساسیت رقابت در صدر جدول، پیش بینی می کنم یک بازی خوب را از دو تیم شایسته اصفهان شاهد باشیم.

وی تصریح کرد: برای ما ماندن سه امتیاز در اصفهان بسیار مهم است و حتی حاضر نیستیم با مساوی شدن بازی یک امتیاز از کف دو تیم خوب استان خارج شود. به همین خاطر آرزو می کنیم یک شهرآورد جذاب را با حضور تماشاگران پرشور دو تیم شاهد باشیم، مسابقه‌ای که امیدوارم برنده داشته باشد.