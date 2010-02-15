"دموکراسی توی روز روشن" نوروز اکران می شود

علی عطشانی کارگردان فیلم "دموکراسی توی روز روشن" در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: تایم فیلم مقداری کوتاهتر شده است. موسیقی کار به دلیل رساندن آن به جشنواره کامل نشده بود و هم اکنون کارن همایونفر مشغول ساخت موسیقی نهایی فیلم است. البته "دموکراسی توی روز روشن" برای اکران عمومی میکس دوباره خواهد شد.

وی افزود: طبق برنامه ریزی های انجام شده، اکران عمومی این فیلم از 26 اسفند ماه در گروه سینمایی استقلال آغاز می شود. همزمان نیز در شهرستانها به روی پرده می رود. فکر می کنم این فیلم در کنار آثار دیگر در اکران نوروزی باعث تنوع و جذب مخاطب شود.

"دموکراسی توی روز روشن" درباره زندگی یک سردار دفاع مقدس است که می‌خواهد اشتباههای زندگی خود را در عالم برزخ جبران کند. حمید فرخ‌نژاد، محمدرضا فروتن، نیکی کریمی، نیوشا ضیغمی، محمدرضا گلزار، نیما شاهرخشاهی، ارژنگ امیرفضلی، علی دهکردی، مهران رجبی، فخرالدین صدیق شریف، قاسم زارع، بابک برزویه، فرامرز روشنایی و... بازیگران این فیلم هستند.

عوامل تولید کار عبارتند از نویسنده: مسعود احمدیان، علی عطشانی، دستیار کارگردان و انتخاب بازیگر: علیرضا شمس شریفی، مدیر فیلمبرداری: مرتضی غفوری، مدیرتولید: محمدرضا منصوری، طراح صحنه و لباس: علی مربی، طراح گریم: ایمان امیدواری، صدابردار: محمود خرسند، عکاس: محمد فوقانی، روابط عمومی: آیدا مصباحی، تدوین و تروکاژ: شاهین یارمحمدی و جلوه‌های ویژه: اصغر پورهاجریان.