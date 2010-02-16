گوران در این باره به خبرنگار مهر گفت: طی گفتگوهایی که با نادر فلاح کارشناس انجمن نمایش کرمان داشتیم قرار شد کارگاهی 21 روزه را بهار سال آینده در شهر کرمان برگزار کنم که حاصل آن به اجرای اثری نمایشی میرسد. قرار است در این کارگاه با حضور هنرمندان تئاتر شهر کرمان نمایشی با اجرای مدرن بر اساس قصههای بومی کرمان تولید کرده و به صحنه ببریم.
وی درباره مکان اجرای اثر تولید شده بر اساس قصههای بومی کرمان افزود: قرار است نمایش را در شهر کرمان به صحنه ببریم. البته اگر شهرهای دیگر نیز متقاضی اجرای اثر باشند میتوانیم نمایش را در شهرهای متقاضی نیز اجرا کنیم. صحبتهایی نیز برای برگزاری کارگاهی دیگر در شهر کرمانشاه شده که هنوز وضعیت آن مشخص نیست.
کارگردان نمایشهای "میخوام بخوابم"، "یرما" و "داستان یک پلکان" درباره هدف از برگزاری کارگاه آموزشی در کرمان تأکید کرد: علاقمندم تئاتر در تمام کشور تکثیر شدهاند. هدف از برگزاری این کارگاه و به احتمال زیاد کارگاههای دیگر شناسایی و کشف استعدادهای تئاتر شهرستانها است. خیلی دوست دارم که کار و مواجهه با مخاطبان و بازیگران تئاتر شهرستان را تجربه کنم.
گوران خاطرنشان کرد: برگزاری این کارگاهها برای من نفع مادی ندارد و هیچ توقعی نیز در این زمینه ندارم ولی خیلی خوشحال میشوم که مرکز هنرهای نمایشی برای برگزاری آنها در شهرهای مختلف حمایت لازم را انجام دهد. این شیوه که ظرف مدت زمان 21 روز نمایشی تولید شود باعث جوششی تازه اهالی تئاتر شهرستان میشود.
رضا گوران از شکلگیری پروژهای 21 روز جهت تولید و اجرای اثری مدرن برگرفته از قصههای بومی شهر کرمان با حضور هنرمندان تئاتر آن شهر خبر داد.
کد مطلب 1034601
نظر شما