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۲۶ مرداد ۱۳۸۳، ۱۲:۰۱

مدير كل دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه ريزي در گفت و گو با مهر:

تمام درآمدهاي پيش بيني شده بودجه از فروش نفت تا آذر ماه تحقق مي يابد

با افزايش قيمت نفت در ماههاي اخير پيش بيني مي شود درآمد ناشي از صادرات نفت در بودجه كل كشور، تا آذر ماه تحقق يابد و از آن پس درآمد حاصل از فروش نفت به طور كامل به حساب ذخيره ارزي منتقل مي شود.

مديركل دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه ريزي در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي در پاسخ به اين سوال كه" درآمدهاي 
مازاد حاصل از افزايش قيمت نفت چه ميزان است" گفت: رقم دقيقي در اين باره ندارم اما براساس ماده 60 قانون برنامه سوم هم اكنون تمام درآمدهاي حاصل از فروش نفت تا چهارمين ماه  سال يعني تيرماه  به خزانه منتقل مي شود.
محمد كردبچه  درباره نحوه كار گفت: براساس بودجه كل كشور، درآمد حاصل از صادرات نفت براي امسال 1/16ميليارد دلار در نظر گرفته شده است كه براي تحقق اين رقم ازمردادماه  يك دوازدهم از درآمد حاصل از فروش نفت خام براي تامين بودجه به خزانه و مازاد آن نيز به صندوق ذخيره ارزي منتقل مي شود.
وي افزود: پيش بيني مي شود از اواسط آذرماه تمام 1/16 ميليارد دلار پيش بيني شده در بودجه به دليل قيمت بالاي نفت با روش ياد شده كامل شده و از دي ماه تمام ارز حاصل از صادرات نفت خام به حساب ذخيره ارزي منتقل شود.
وي تصريح كرد: به عبارتي ديگر تمام ارز حاصل از صادرات نفت خام در سه ماه آخر پاياني سال به حساب ذخيره ارزي مي رود.

کد مطلب 103464

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