"ذهن و زبان زنان موفق" به بازار نشر آمد

به گزارش خبرنگار مهر،‌ این کتاب مجموعه‌ای از سخنان و تجربیات تلخ و شیرین و سرشار از حقیقت قابل لمس زنانی است نام‌آشنا یا گمنام اما آشنا با نیازهای تمام زنان در تجربه‌های مختلف زندگی.

خواننده با مطالعه "ذهن و زبان زنان موفق" در می‌یابد که برای رسیدن به قله موفقیت هر آنچه لازم است در دست دارد و اوست که باید تصمیم بگیرد قله کجاست و نقشه رسیدن را نیز خود باید طرح کند.این کتاب شامل گفتار و افکار صدها زن است برای تشویق، تهییج و حمایت از مخاطب در مسیری که می‌خواهد طی کند.

مترجم کتاب در مقدمه عنوان می کند: گردآوری مینا پارکر در این کتاب گنجینه‌ای حقیقی از مروارید دانش و خرد زنان است .حرفهایی که باید با آنها زندگی کرد با آنها عشق ورزید و با آنها خندید. سخنان خردمندانه زنانی که امید را در دل شعله‌ور می‌سازند و به کمک آنها می‌توانیم آن طور که دوست داریم زندگی کنیم و با تعریف منحصر به فرد خودمان از موفقیت، خوشبختی و احساس رضایت داشته‌باشیم نه اینکه مال دیگری را به عاریت بگیریم.

کتاب "ذهن و زبان زنان موفق" از بخشهای مختلفی تشکیل شده‌است که از آن جمله به "خلاق باشید: راز زنان موفق"، "شجاع باشید: چگونه نظرات خود را بازگو کنید"، "زیرک باشید: کارتان را دوست بدارید و با تمام وجود تلاش کنید" و " به انجام برسانید: زنها همه کار می‌توانند انجام دهند" می‌توان اشاره کرد.

کتاب "ذهن و زبان زنان موفق" با شمارگان2000 نسخه در 201 صفحه و به قیمت 3800 تومان منتشر شده‌است.

