واعظی آشتیانی مسئول پیگیری پرونده آلفا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه خبری باشگاه استقلال ضمن اعلام این خبر نوشت:« هیئت مدیره باشگاه استقلال هفته گذشته تشکیل جلسه داد و طی آن مسایل مختلفی مورد بررسی قرار گرفت که به جز یک بند تمامی موارد مطرح شده در صورتجلسه، روز سه شنبه منتشر شد.

آن مورد نیز موضوع پرونده شکایت شرکت آلفا از استقلال بود که هم اکنون در دادگاه عالی ورزش cas در حال بررسی است. اعضای هیئت مدیره در نشست دوشنبه گذشته خود ضمن ابراز تاسف از اینکه امضای چنین تفاهم نامه ای بدون هماهنگی با هیئت مدیره وقت صورت گرفته است، از مدیرعامل باشگاه خواستند با وجود پیچیدگی های این پرونده، تمام تلاش خود را برای حل و فصل آن به کارگیرد.»

باشگاه استقلال در پایان خبر خود تاکید کرده است:« همچنین بر خلاف خبرهای تخیلی برخی سایت های اینترنتی و متعاقب آن برخی نشریات، درجلسه هفته گذشته باشگاه استقلال بحث ابقای مدیرعامل باشگاه مطرح نشد و این موضوع تنها زائیده ذهن نویسندگان آن است.»

شرکت آلفا چند سال پیش در قراردادی با باشگاه پرسپولیس خواستار حضور دو تیم سرخابی تهران در آمریکا و برگزاری چند دیدار تدارکاتی شد اما طرف ایرانی به تعهدات خود عمل نکرد تا این شرکت به دادگاه بین المللی ورزش شکایت کند. تاکنون استقلال و خصوصا پرسپولیس قصد سفر به آمریکا و کانادا و عمل به تعهدات خود را داشته اند اما هر بار بنابردلایلی این اتفاق رخ نداد تا این پرونده همچنان باز باشد.



