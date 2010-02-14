به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم از هفته بیست و دوم رقابت‌های فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های آلمان (بوندس‌لیگا) شنبه شب با برگزاری 6 دیدار پیگیری شد که در مهمترین دیدار برگزار شده تیم فوتبال بایرن مونیخ با نتیجه 3 بر یک از سد بوریسیادورتموند گذشت.

در این دیدار که در ورزشگاه آلیانس برگزار شد، ابتدا تیم دورتموند با گل دقیقه 5 محمد زیدان از میزبانش پیش افتاد اما مارک وان بومل(22)، آرین روبن(50) و ماریو گومز(65) با گل‌های خود زمینه پیروزی بایرن را در این دیدار مهم فراهم کردند.

در دیگر مسابقه حساس این هفته، تیم فوتبال بایرلورکوزن در ورزشگاه خانگی با نتیجه 2 بر یک از وولفسبورگ گذشت تا تنها به خاطر یک تفاضل گل بیشتر، همچنان به صدرنشینی خود در این رقابت‌ها ادامه دهد.

همچنین تیم فوتبال بوخوم درحالی که وحید هاشمیان در دقیقه 1+90 به جای سستاک وارد زمین مسابقه شد، با نتیجه 2 بر یک مقابل هوفنهایم به پیروزی دست یافت تا فاصله خود را با تیم‌های قعرجدول بیشتر کند.

نتایج دیدارهای روز دوم از هفته بیست و دوم رقابت‌های فوتبال بوندس‌لیگا آلمان به شرح زیر است:

* بایرلورکوزن 2 - وولفسبورگ یک

* بوخوم 2 - هوفنهایم یک

* هانوفر یک - وردربرمن 5

* هرتابرلین یک - ماینز یک

* اشتوتگارت یک - هامبورگ 3

* بایرن مونیخ 3- دورتموند یک

هفته بیست و دوم رقابت‌های فوتبال بوندس‌لیگا آلمان امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:

* شالکه - کلن

* اینتراخت فرانکفورت - فرایبورگ

جدول رده‌بندی بوندس‌لیگا:

1- لورکوزن 48 امتیاز- تفاضل گل 30+

2- بایرن مونیخ 48 امتیاز- تفاضل گل 29+

3- شالکه 42 امتیاز(یک بازی کمتر)

4- هامبورگ 39 امتیاز - تفاضل گل 16+

5- دورتموند 36 امتیاز

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16- هانوفر 17 امتیاز

17- نورنبرگ 16 امتیاز

18- هرتابرلین 12 امتیاز