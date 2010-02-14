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۲۵ بهمن ۱۳۸۸، ۱۱:۴۹

هفته بیست و دوم بوندس لیگا/

بایرن بازی بزرگ هفته را برد/ پیروزی بوخوم در حضور یک دقیقه‌ای هاشمیان

بایرن بازی بزرگ هفته را برد/ پیروزی بوخوم در حضور یک دقیقه‌ای هاشمیان

تیم فوتبال بایرن مونیخ در حالی در بازی مهم هفته بیست و دوم بوندس‌لیگا برابر دورتموند پیروز شد که با توجه به برتری لورکوزن مقابل وولفسبورگ، نتوانست به صدرجدول رده بندی این مسابقات صعود کند.

به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم از هفته بیست و دوم رقابت‌های فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های آلمان (بوندس‌لیگا) شنبه شب با برگزاری 6 دیدار پیگیری شد که در مهمترین دیدار برگزار شده تیم فوتبال بایرن مونیخ با نتیجه 3 بر یک از سد بوریسیادورتموند گذشت.

در این دیدار که در ورزشگاه آلیانس برگزار شد، ابتدا تیم دورتموند با گل دقیقه 5 محمد زیدان از میزبانش پیش افتاد اما مارک وان بومل(22)، آرین روبن(50) و ماریو گومز(65) با گل‌های خود زمینه پیروزی بایرن را در این دیدار مهم فراهم کردند.

در دیگر مسابقه حساس این هفته، تیم فوتبال بایرلورکوزن در ورزشگاه خانگی با نتیجه 2 بر یک از وولفسبورگ گذشت تا تنها به خاطر یک تفاضل گل بیشتر، همچنان به صدرنشینی خود در این رقابت‌ها ادامه دهد.

همچنین تیم فوتبال بوخوم درحالی که وحید هاشمیان در دقیقه 1+90 به جای سستاک وارد زمین مسابقه شد، با نتیجه 2 بر یک مقابل هوفنهایم به پیروزی دست یافت تا فاصله خود را با تیم‌های قعرجدول بیشتر کند.

نتایج دیدارهای روز دوم از هفته بیست و دوم رقابت‌های فوتبال بوندس‌لیگا آلمان به شرح زیر است:
* بایرلورکوزن 2 - وولفسبورگ یک
* بوخوم 2 - هوفنهایم یک
* هانوفر یک - وردربرمن 5
* هرتابرلین یک - ماینز یک
* اشتوتگارت یک - هامبورگ 3
* بایرن مونیخ 3- دورتموند یک

هفته بیست و دوم رقابت‌های فوتبال بوندس‌لیگا آلمان امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:
* شالکه - کلن
* اینتراخت فرانکفورت - فرایبورگ

جدول رده‌بندی بوندس‌لیگا:
1- لورکوزن 48 امتیاز- تفاضل گل 30+
2- بایرن مونیخ 48 امتیاز- تفاضل گل 29+
3- شالکه 42 امتیاز(یک بازی کمتر)
4- هامبورگ 39 امتیاز - تفاضل گل 16+
5- دورتموند 36 امتیاز
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16- هانوفر 17 امتیاز
17- نورنبرگ 16 امتیاز
18- هرتابرلین 12 امتیاز

کد مطلب 1034687

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