به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم از هفته بیست و دوم رقابتهای فوتبال لیگ دسته اول باشگاههای آلمان (بوندسلیگا) شنبه شب با برگزاری 6 دیدار پیگیری شد که در مهمترین دیدار برگزار شده تیم فوتبال بایرن مونیخ با نتیجه 3 بر یک از سد بوریسیادورتموند گذشت.
در این دیدار که در ورزشگاه آلیانس برگزار شد، ابتدا تیم دورتموند با گل دقیقه 5 محمد زیدان از میزبانش پیش افتاد اما مارک وان بومل(22)، آرین روبن(50) و ماریو گومز(65) با گلهای خود زمینه پیروزی بایرن را در این دیدار مهم فراهم کردند.
در دیگر مسابقه حساس این هفته، تیم فوتبال بایرلورکوزن در ورزشگاه خانگی با نتیجه 2 بر یک از وولفسبورگ گذشت تا تنها به خاطر یک تفاضل گل بیشتر، همچنان به صدرنشینی خود در این رقابتها ادامه دهد.
همچنین تیم فوتبال بوخوم درحالی که وحید هاشمیان در دقیقه 1+90 به جای سستاک وارد زمین مسابقه شد، با نتیجه 2 بر یک مقابل هوفنهایم به پیروزی دست یافت تا فاصله خود را با تیمهای قعرجدول بیشتر کند.
نتایج دیدارهای روز دوم از هفته بیست و دوم رقابتهای فوتبال بوندسلیگا آلمان به شرح زیر است:
* بایرلورکوزن 2 - وولفسبورگ یک
* بوخوم 2 - هوفنهایم یک
* هانوفر یک - وردربرمن 5
* هرتابرلین یک - ماینز یک
* اشتوتگارت یک - هامبورگ 3
* بایرن مونیخ 3- دورتموند یک
هفته بیست و دوم رقابتهای فوتبال بوندسلیگا آلمان امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:
* شالکه - کلن
* اینتراخت فرانکفورت - فرایبورگ
جدول ردهبندی بوندسلیگا:
1- لورکوزن 48 امتیاز- تفاضل گل 30+
2- بایرن مونیخ 48 امتیاز- تفاضل گل 29+
3- شالکه 42 امتیاز(یک بازی کمتر)
4- هامبورگ 39 امتیاز - تفاضل گل 16+
5- دورتموند 36 امتیاز
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16- هانوفر 17 امتیاز
17- نورنبرگ 16 امتیاز
18- هرتابرلین 12 امتیاز
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