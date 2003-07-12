عرفات رژيم صهيونيستي را به نقض توافق آتش بس متهم كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه،" ياسرعرفات" رييس تشكيلات حكومت خودگردان فلسطين گفت: حمله شب گذشته نيروهاي رژيم صهيونيستي به شهرهاي رفح و خان يونس نشان داد كه اين رژيم توافق آتش بس را لغو كرده است .

برپايه اين گزارش، نظاميان صهيونيست شب گذشته دريك حمله نظامي گسترده ، منازل فلسطينيان را هدف آتش سنگين توپخانه خود قرار دادند كه اين حمله منجر به تخريب كامل يكي از منازل ساكنان درشهررفح شد.

رهبرحكومت خودگردان فلسطين همچنين گفت: شهرك نشينان صهيونيست نيزعمدا يك كودك فلسطيني را در منطقه اي نزديك شهر نابلس با خودرو زير گرفتند .

درهمين حال مبارزان فلسطيني در پاسخ به اين حمله صهيونيست ها يك مركز نظامي آنها را در مرز مصر هدف قرار دادند .

راديو اسراييل هم از تيراندازي به سوي مواضع نظامي اسراييليها در منطقه رفح و خان يونس ونيز ضبط 9 بمب دستي در يكي از مراكز نظامي درشهر رفح خبر داد .

منابع فلسطيني پيشتر از حمله نيروهاي اسراييلي به شهر رفح خبرداده بودند كه در نتيجه اين حمله يك ساختمان سه طبقه فلسطيني ها در منطقه البرازيل در نزديك مرز مصر به طور كامل تخريب شد .