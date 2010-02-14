3400 دانشجو تحت پوشش کمیته امداد استان کرمانشاه قرار دارند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، محمد حسینی فر صبح یکشنبه در جمع دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد استان با بیان اینکه حمایت از دانشجویان و فرهیختگان تحت پوشش این نهاد یکی از مهمترین وظایف و اهداف کمیته امداد است، اظهار داشت: از بین دانشجویان تحت پوشش در استان دو هزار و 951 نفر بومی و 449 نفر غیر بومی در مقاطع کاردانی، کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکترا هستند.

وی افزود: از ابتدای سال تا پایان آذر ماه اعتباری بالغ بر دو هزار و 900 میلیون ریال در سرفصلهای پرداخت شهریه دانشجویان، لوازم التحریر، پوشاک، ایاب و ذهاب، اعزام به مشهد مقدس و ... هزینه شده است.

حسینی فر در ادامه زمینه پیشرفت دانشجویان در رشته های مختلف را تشریح کرد و گفت: تعداد 35 دانشجوی استعداد درخشان، نخبه و برجسته در رشته های مختلف فعالیت دارند که ازاین تعداد یک نفر حافظ کل قرآن کریم و یک نفر حافظ 10جزء و دو نفرحائز رتبه های ممتاز کشوری و استانی در رشته قرائت قرآن کریم، سه نفر در زمینه اختراعات، یک نفر حائز رتبه برتر در جشنواره خوارزمی، دو نفر اخذ رتبه اول کارشناسی ارشد، یک نفر دانشجوی مشغول به تحصیل در مقطع دکترا و پزشکی، دو نفر کسب مقام سوم مسابقات بین المللی هستند.

رئیس اداره فرهنگی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: مابقی دانشجویان نیز در رشته های ورزشی، معدل بالا و شعر و نویسندگی جزء استعداد درخشان و نخبه در کانون دانشجویی این نهاد فعالیت داشته و از خدمات فرهنگی و آموزشی کمیته امداد امام خمینی (ره)استان کرمانشاه استفاده می کنند.