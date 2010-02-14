تردید افکنی آمریکا درباره توان ایران برای غنی سازی سوخت با درصد بالا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، آمریکا در واکنش به خبر تولید نخستین محموله سوخت هسته ای با درصد غنای 20 درصد در ایران، تنها به ابراز تردید در این مورد پرداخت.

این در حالی است که اعلام خبر پیشرفتهای هسته ای کشورمان توسط "محمود احمدی نژاد" در روز بیست و دوم بهمن سبب شگفتی کشورهای غربی شده است.

در همین رابطه "رابرت گیبس" سخنگوی کاخ سفید ضمن تردید افکنی درباره توان ایران برای تولید سوخت هسته ای در داخل این کشور مدعی شد : ایران پیش از این نیز چنین موضوعی را مطرح کرده است و به نظر می رسد اعلام دستیابی ایران به فناوری غنی سازی پیش از هر چیز یک اقدام سیاسی باشد.

گیبس در ادامه سخنان خود ضمن اشاره به سخنان رئیس جمهوری اسلامی ایران در روز پنجشنبه در میدان آزادی افزود: ما باور نداریم که ایران توانایی غنی سازی سوخت هسته ای با درصد بالا را داشته باشد.

در حالی که رئیس جمهوری اسلامی ایران در سخنرانی خود بار دیگر بر آمادگی کشورمان برای مبادله سوخت هسته ای با هر کشور دواطلبی تاکید کرد، با این حال مقامهای آمریکایی مدعی هستند تهران به پیشنهاد آژانس انرژی هسته ای در این رابطه پاسخ نداده است.

خاطرنشان می شود که با اعلام خبر غنی سازی سوخت هسته ای در داخل ایران، آمریکا و شماری از همپیمانانش در ادامه موضع گیریهای خصمانه خود، از امکان تحریمهای بیشتر علیه کشورمان با هدف اعمال فشارهای بیشتر و توقف برنامه هسته ای آن، سخن گفته اند.