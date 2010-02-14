صعود رم به رده دوم / سامپدوریا از سد فیورنتینا گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، روز دوم از هفته بیست و چهارم مسابقات فوتبال سری آ باشگاههای ایتالیا شنبه شب با برگزاری 2 دیدار پیگیری شد که با پیروزی پرگل رم برابر پالرمو و برتری سامپدوریا مقابل فیورنتینا همراه بود.
در یکی از این دیدارهای تیم فوتبال رم در ورزشگاه خانگی با نتیجه 4 بر یک از سد پالرمو گذشت تا 47 امتیازی شده و به جایگاه دوم جدول رده بندی این مسابقات صعود کند. ماتئو بریگی(33 و 62)، باپتیستا(53) و آرنه ریسه(83) برای رم در این مسابقه گل زدند و فابریتسیو میکولی(80-پنالتی) تک گل پالرمو را به ثمر رساند.
در دیگر دیدار هم تیم فیورنتینا که هفته پیش در خانه برابر رم تن به شکست داده بود، در ادامه ناکامیهایش برابر سامپدوریا با 2 گل مغلوب شد. سمیولی(16) و پازینی(40) برای سامپدوریا در این دیدار گل زدند تا این تیم به جایگاه چهارم جدول رده بندی سری آ صعود کند.
هفته بیست و چهارم رقابتهای فوتبال سری آ باشگاههای ایتالیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:
* کیه وو - سیهنا
* یوونتوس - جنوآ
* پارما - لاتزیو
* لیوورنو - بولونیا
* کالیاری - باری
* کاتانیا - آتلانتا
* ناپولی - اینتر
جدول رده بندی سری آ ایتالیا:
1- اینتر 53 امتیاز
2- رم 47 امتیاز(یک بازی بیشتر)
3- میلان 45 امتیاز
4- سامپدوریا 39 امتیاز(یک بازی بیشتر)
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18- لاتزیو 22 امتیاز
19- آتلانتا 20 امتیاز
20- سیه نا 13 امتیاز
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