نحوه رفع نقایص کارت کنکور کارشناسی ارشد/ جزئیات اصلاح معدل

به گزارش خبرنگار مهر، چنانچه مغایرتی در اطلاعات مندرج در بندهای 1،2، 4 ، 5، 6، 13 ، 14 و 16 کارت شرکت در آزمون داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد وجود دارد لازم است جهت اصلاح مورد یا موارد مذکور از طریق لینک مربوط حداکثر تا 30 بهمن ماه منحصراً به سایت اینترنتی سازمان مراجعه و از آن طریق اقدام شود.



درصورتی که داوطلبان نسبت به بندهای 3، 7 و 10 (جنس، معلولیت و زبان خارجی) معترض بودند ضروری است از 26 بهمن ماه به نماینده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوطه مراجعه کنند.



نحوه اصلاح معدل

معدل مندرج در کارت شرکت در آزمون امتحان داوطلبان بر اساس ثبت نام اینترنتی انجام شده درج شده است لذا داوطلبان لازم است معدل مندرج در کارت ورودی خود را با توجه به تبصره‌های ذیل بررسی و درصورت مغایرت، یک نسخه کپی از کارت ورودی تهیه و نسبت به اصلاح معدل اشتباه بر روی فتوکپی کارت ورودی خود با خودکار قرمز اقدام و صحیح آن را بالای آن بنویسند و فتوکپی مذکور را به همراه فتوکپی مدرک یا گواهی تحصیلی خود از طریق پست پیشتاز حداکثر تا 6 اسفند ماه به صندوق پستی 1365-15875 اداره ثبت نام - واحد تحصیلات تکمیلی سازمان سنجش آموزش کشور ارسال کنند.



سازمان سنجش آموزش کشور تاکید کرده است در غیر این صورت مسئولیت هرگونه تبعات بعدی به عهده شخص داوطلب بوده و هیچگونه عذری در این مورد پذیرفته نیست.



فارغ التحصیلانی که تا 31/6/88 موفق به اخذ مدرک لیسانس (کارشناسی) شده‌اند باید معدل مندرج در مدرک لیسانس (کارشناسی) آنان با معدل مندرج در کارت ورودی یکسان باشد.



دانشجویان شاغل به تحصیل در مقطع کارشناسی باید معدل واحدهای گذرانیده شده تا تاریخ 31/6/88 آنان با معدل مندرج در کارت ورودی یکسان باشد.



فارغ التحصیلان دارای مدرک کارشناسی ناپیوسته باید معدل واقعی کاردانی (فوق دیپلم) و مقطع کارشناسی (لیسانس) آنان با معدل مندرج در کارت ورودی یکسان باشد.



دانشجویان شاغل به تحصیل در مقطع کارشناسی ناپیوسته که پس از اخذ مدرک کاردانی (فوق دیپلم) در مقطع کارشناسی ناپیوسته پذیرفته شده‌اند باید معدل مقطع کاردانی و معدل واحدهای گذرانیده شده در مقطع کارشناسی آنان تا تاریخ 31/6/88 با معدل مندرج در کارت ورودی یکسان باشد.

صدور 830 هزار و 132 کارت ورود به جلسه آزمون

توجه به اینکه آزمون هر کد رشته به طور جداگانه برگزار می شود و هر داوطلب برای شرکت در آزمون هر کد رشته باید کارت مربوط را داشته باشد، برای داوطلبانی که در دو کد رشته امتحانی ثبت نام کرده اند دو کارت ورود به جلسه صادر شده است. از این رو 830 هزار و 132 کارت ورود به جلسه آزمون صادر شده است که از این تعداد 408 هزار و 850 کارت مربوط به خواهران و 421 هزار و 282 کارت مربوط به برادران می شود.

به گزارش مهر، در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل سال 1389 برای 145 کد رشته شامل 52 کد رشته امتحانی در گروه علوم انسانی، 13 کد رشته امتحانی در گروه علوم پایه، 27 کد رشته در گروه فنی و مهندسی، 25 کد رشته در گروه کشاورزی، 10 کد رشته در گروه هنر، 14 کد رشته در گروه علوم پزشکی ( فقط برای دانشگاه تربیت مدرس)، 4 کد رشته در گروه دامپزشکی دانشجو پذیرش می شود.

امتحانات ‌139 کد رشته‌‌ امتحانی‌ آزمون کارشناسی ارشد صبح و بعد از ظهر روزهای‌ 28، 29 و 30 بهمن ماه 1388 برگزار خواهد شد.