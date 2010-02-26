  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۷ اسفند ۱۳۸۸، ۱۳:۰۳

در گفتگو با مهر مطرح شد:

محرومیت اعضاء هیئت علمی دانشگاه آزاد ارومیه از فرصت های مطالعاتی

محرومیت اعضاء هیئت علمی دانشگاه آزاد ارومیه از فرصت های مطالعاتی

معاون پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه ارومیه گفت: تا کنون هیچ یک از اعضاء هیئت علمی این دانشگاه امتیاز علمی لازم را برای اعزام به فرصت مطالعاتی کسب نکرده اند.

سهراب به نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: کسب 80 درصد از امتیاز برای ارتقا به مرحله دانشیاری، فرصت های مطالعاتی را برای اعضاء هیات علمی دانشگاه ارومیه فراهم می سازد که تاکنون هیچ یک از این اعضاء از این فرصت استفاده نکرده اند.

وی اظهار داشت: فرصت های مطالعاتی در دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه از بهار سال جاری به طور جدی مطرح شده و هر فردی که بتواند 80 درصد امتیاز ارتقا به مرحله بالاتر را کسب کند، می تواند درخواست فرصت مطالعاتی کند.

معاون پژوهشی دانشگاه آزاد ارومیه درباره آمار دانشجویان این دانشگاه که به فرصت مطالعاتی اعزام شده اند افزود: تنها یک نفر از دانشجویان مقطع دکتری دانشگاه به عنوان فرصت مطالعاتی در آلمان به تحصیل مشغول است که علاوه بر فرصت های مطالعاتی، دانشجویان دکتری می توانند در قالب طرح 6 ماهه که تا 9 ماه نیز قابل تمدید است برای اتمام تز دکترا به خارج از کشور سفر کنند.

کد مطلب 1034725

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها