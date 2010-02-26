محرومیت اعضاء هیئت علمی دانشگاه آزاد ارومیه از فرصت های مطالعاتی

سهراب به نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: کسب 80 درصد از امتیاز برای ارتقا به مرحله دانشیاری، فرصت های مطالعاتی را برای اعضاء هیات علمی دانشگاه ارومیه فراهم می سازد که تاکنون هیچ یک از این اعضاء از این فرصت استفاده نکرده اند.

وی اظهار داشت: فرصت های مطالعاتی در دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه از بهار سال جاری به طور جدی مطرح شده و هر فردی که بتواند 80 درصد امتیاز ارتقا به مرحله بالاتر را کسب کند، می تواند درخواست فرصت مطالعاتی کند.

معاون پژوهشی دانشگاه آزاد ارومیه درباره آمار دانشجویان این دانشگاه که به فرصت مطالعاتی اعزام شده اند افزود: تنها یک نفر از دانشجویان مقطع دکتری دانشگاه به عنوان فرصت مطالعاتی در آلمان به تحصیل مشغول است که علاوه بر فرصت های مطالعاتی، دانشجویان دکتری می توانند در قالب طرح 6 ماهه که تا 9 ماه نیز قابل تمدید است برای اتمام تز دکترا به خارج از کشور سفر کنند.