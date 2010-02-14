ولایت فقیه محور وحدت ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، آیت الله سید احمد خاتمی شامگاه شنبه در جمع مردم جیرفت با قدردانی از حضور گسترده مردم در راهپیمایی 22 بهمن ماه گفت: این حضور نشانه هوشیاری مردم و توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری است.

وی افزود: ولایت فقیه در واقع جانشین امام زمان است و پیروی از ولایت فقیه ادامه راه معصوم است و وحدت جامعه به عنوان نیاز روز حول محوریت ولایت فقیه امکان پذیر است که این مهم توسط مردم درک شده است.

وی با اشاره به اینکه هدف تفرقه افکنان در تحرکات پس از انتخابات در واقع ضربه زدن به این جایگاه است، تصریح کرد: از ابتدای این مسائل مقام معظم رهبری بارها در خطبه هایی خواستار وحدت و کنار گذاشتن اردوکشیهای خیابانی شدند اما تفرقه افکنان هشت ماه کار ولایت ستیزی را ادامه دادند.

وی حضور مردم در 9 دی ماه و 22 بهمن ماه سال جاری را حمایت از ولایت فقیه دانست و گفت: هوشیاری مردم نشان داد نظام از پشتوانه مردمی والایی برخوردار است و جریان فتنه شکست خورده است.

وی از فتنه گران خواست به اشتباهات خود اعتراف کنند و به مردم اعلام کنند که بیان تقلب در انتخابات دروغ بوده است و از محضر مقام معظم رهبری پوزش بخواهند.

نماینده مردم کرمان در مجلس خبرگان رهبری افزود: فتنه گران باید از گذشته خود درس عبرت بگیرند و وحدت را در سایه ولایت فقیه دنبال کنند.

وی از فتنه گران خواست طبق فرمایشات مقام معظم رهبری مرز خود را روشن کنند و گفت: صبر و تحمل مقام معظم رهبری و ملت در مقابل این جریانات حدی دارد.

وی با اشاره به اینکه برخی از کلمه وحدت می خواهند استفاده ابزاری کنند، گفت: نباید گذاشت واژه وحدت وسیله ای برای تبرئه تفرقه افکنان شود و مورد سوء استفاده قرار گیرد.