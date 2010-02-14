معرفی نماینده ویژه اوباما در سازمان کنفرانس اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا در پیامی که به مناسبت آغاز هفتمین نشست آمریکا و جهان اسلام در دوحه قطر فرستاد از تلاش دولت خود برای نزدیک شدن بیشتر به مسلمانان خبر داد.

در این پیام ویدئویی همچنین نماینده ویژه دولت آمریکا در سازمان کنفرانس اسلامی معرفی شده است. بر این اساس "رشاد حسین" معاون مشاور رئیس جمهوری آمریکا به عنوان نماینده دولت وی در این سازمان که به عنوان دومین سازمان مهم در بین کشورهای جهان به شمار می رود، معرفی شده است.

وی در کاخ سفید بر روی مسائلی نظیر امنیت ملی، رسانه های نو و فناوری تمرکز دارد. حسین همچنین با کارکنان نهاد امنیت ملی آمریکا در پیگیری یک "آغاز تازه" که اوباما در خطابه سال 2009 خود در قاهره مصر اعلام داشت، همکاری می کند.

اوباما در بخشی از پیام خود به این نشست، ضمن ابراز خرسندی از معرفی نماینده ویژه آمریکا در سازمان کنفرانس اسلامی از رشاد حسین بعنوان فردی که می تواند نقشی کلیدی در بهبود و تعمیق روابط این کشور با جهان اسلام ایفا کند، یاد شده است.

به ادعای رئیس جمهوری آمریکا، حسین به عنوان فرستاده به سازمان کنفرانس کشورهای اسلامی، مشارکتهایی را که ایالات متحده از هنگام ایراد سخنرانی اوباما در ماه ژوئن گذشته در قاهره با مسلمانان در سراسر جهان پیگیری کرده است، گسترش خواهد داد.