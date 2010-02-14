  1. استانها
  2. زنجان
۲۵ بهمن ۱۳۸۸، ۱۳:۳۲

حوزه علمیه خواهران زنجان کلنگ زنی شد

حوزه علمیه خواهران زنجان کلنگ زنی شد

زنجان - خبرگزاری مهر: حوزه علمیه خواهران زنجان صبح یکشنبه با حضور نماینده ولی فقیه و امام جمعه زنجان و استاندار این استان کلنگ زنی شد.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حوزه علمیه جدید خواهران با اعتباری بالغ بر سه میلیارد تومان در شهرک پونک واقع شده و به مساحت 10 هزار متر مربع است.

زمین این حوزه علمیه از سوی سازمان مسکن و شهرسازی تحویل داده شده و بعد از اتمام این پروژه، 500 نفر از طلاب سطح دو و 90 نفر از طلاب سطح سه در این مرکز جذب تحصیل خواهند شد

استاندار زنجان با بیان اینکه واگذاری زمین برای حوزه های علمیه خواهران و برادران بر اساس تعداد جمعیت شهرستانها خواهد بود، گفت: باید دستگاه های اجرایی جهت اجرایی سریع این پروژه به تعهدات خود عمل کنند.

رئوفی نژاد افزود: استان زنجان در زمین اختصاص زمین به فعالیتهای عمرانی و فرهنگی توجه ویژه دارد.

کد مطلب 1034760

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها