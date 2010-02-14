حوزه علمیه خواهران زنجان کلنگ زنی شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حوزه علمیه جدید خواهران با اعتباری بالغ بر سه میلیارد تومان در شهرک پونک واقع شده و به مساحت 10 هزار متر مربع است.

زمین این حوزه علمیه از سوی سازمان مسکن و شهرسازی تحویل داده شده و بعد از اتمام این پروژه، 500 نفر از طلاب سطح دو و 90 نفر از طلاب سطح سه در این مرکز جذب تحصیل خواهند شد

استاندار زنجان با بیان اینکه واگذاری زمین برای حوزه های علمیه خواهران و برادران بر اساس تعداد جمعیت شهرستانها خواهد بود، گفت: باید دستگاه های اجرایی جهت اجرایی سریع این پروژه به تعهدات خود عمل کنند.

رئوفی نژاد افزود: استان زنجان در زمین اختصاص زمین به فعالیتهای عمرانی و فرهنگی توجه ویژه دارد.