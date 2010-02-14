مازندران میزبان جشنواره منطقه ای تواشیح خوانی و مدیحه سرایی کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران پیش از ظهر یکشنبه در جلسه ستاد برگزاری این جشنواره اظهار داشت: در راستای ترویج فرهنگ دینی و قرآنی، اولین جشنواره مدیحه سرایی و تواشیح خوانی ویژه استانهای شمالی کشور پنج شنبه 29 بهمن ماه در مسجد حجتیه صبوری قائمشهر برگزار می شود.

نقی مهدی پور افزود: در این جشنواره هشت اثر برگزیده از میان 15 اثر ارسالی از استانهای گیلان، گلستان، قزوین، سمنان و مازندران با حضور داوران برجسته و بین المللی به رقابت خواهند پرداخت.

وی اظهار داشت: چهارمین جشنواره بزرگ فرهنگی هنری سیره نبوی و علوی نیز در رشته های مختلف فرهنگی هنری در استان های قزوین، زنجان، اردبیل، سمنان، گیلان، خراسان شمالی و مازندران برگزار و دبیرخانه مرکزی این جشنواره در این استان واقع شده است.

مهدی پور بیان داشت: آئین اختتامیه این جشنواره و تجلیل از برگزیدگان هر رشته دوازدهم اسفند ماه در ساری برگزار می شود.