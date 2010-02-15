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۲۶ بهمن ۱۳۸۸، ۱۰:۴۰

مازندرانی:

200 اثر به مرحله داوری نهایی بخش صدای جشنواره مراکز استان‌ها راه یافتند

200 اثر به مرحله داوری نهایی بخش صدای جشنواره مراکز استان‌ها راه یافتند

رئیس کار گروه صدای هفدهمین جشنواره تولیدات مراکز صدا و سیما از راهیابی 200 اثر به مرحله داوری نهایی بخش صدای جشنواره مراکز استان‌ها خبر داد که 19 اثر نمایش رادیویی و 181 اثر برنامه رادیویی است.

به گزارش خبرگزاری مهر،حبیب الله مازندرانی رئیس کار گروه صدای هفدهمین جشنواره تولیدات مراکز استانی صدا و سیما گفت: این جشنواره به عنوان اهرمی قدرتمند برای انطباق و هماهنگی تولیدات سالانه مراکز با اولویت‌های برنامه سازی، سیاست‌های افق رسانه و رضایت مخاطب محسوب می‌شود و مهمترین دستاورد آن الگو سازی، آموزش و ترغیب انگیزه‌ها، خلاقیت‌ها و تبادل تجربیات است.

وی تجلیل از دست‌اندرکاران آثار فاخر و ارزشمند رادیویی که با محتوای غنی از خرده فرهنگ های بومی تولید می‌شوند را از ویژگی‌های بارز این جشنواره دانست و افزود: یکی از اهداف اصلی جشنواره ارائه هنرمندانه و زیبایی شناختی تولیدات رادیویی بومی مراکز با اولویت فرهنگ و آموزه های هنر ایرانی – اسلامی است. این تنوع فرهنگی در کشور موجب تنوع آثار رادیویی در جشنواره شده و همچون منشوری واحد، جلوه و شکوه جشنواره را دوچندان کرده است.

وی با اشاره به اینکه کار ارزیابی برنامه‌های رادیویی مراکز استان ها در 21 عنوان موضوعی انجام شده، گفت: هدف جشنواره امسال یعنی کوچک سازی و کیفی سازی بر اساس مصوبه شورای عالی سیاستگذاری و در پی منویات مقام معظم رهبری در خصوص مصرف مدبرانه و عاقلانه منابع کشور و نامگذاری سال جاری به عنوان سال اصلاح الگوی مصرف انتخاب شد.

رئیس کار گروه صدای هفدهمین جشنواره تولیدات مراکز صدا و سیما گفت: در مجموع 200 برنامه ( 19 نمایش رادیویی و 181 برنامه رادیویی) به مرحله نهایی داوری راه یافتند و کار داوری آثار را نیز افراد برجسته و صاحب نام عرصه رادیو همچون حسن محمدیان، جواد پیشگر، شهریار کرمی، سرور پاکنشان، علی حاجی نوروزی، احمد سروری و ... بر عهده دارند.

هفدهمین جشنواره تولیدات رادیویی و تلویزیونی مراکز استانی صدا و سیما از چهارم تا ششم اسفند ماه در بندرعباس برگزار می‌شود.

کد مطلب 1034787

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