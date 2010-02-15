به گزارش خبرگزاری مهر،حبیب الله مازندرانی رئیس کار گروه صدای هفدهمین جشنواره تولیدات مراکز استانی صدا و سیما گفت: این جشنواره به عنوان اهرمی قدرتمند برای انطباق و هماهنگی تولیدات سالانه مراکز با اولویت‌های برنامه سازی، سیاست‌های افق رسانه و رضایت مخاطب محسوب می‌شود و مهمترین دستاورد آن الگو سازی، آموزش و ترغیب انگیزه‌ها، خلاقیت‌ها و تبادل تجربیات است.

وی تجلیل از دست‌اندرکاران آثار فاخر و ارزشمند رادیویی که با محتوای غنی از خرده فرهنگ های بومی تولید می‌شوند را از ویژگی‌های بارز این جشنواره دانست و افزود: یکی از اهداف اصلی جشنواره ارائه هنرمندانه و زیبایی شناختی تولیدات رادیویی بومی مراکز با اولویت فرهنگ و آموزه های هنر ایرانی – اسلامی است. این تنوع فرهنگی در کشور موجب تنوع آثار رادیویی در جشنواره شده و همچون منشوری واحد، جلوه و شکوه جشنواره را دوچندان کرده است.

وی با اشاره به اینکه کار ارزیابی برنامه‌های رادیویی مراکز استان ها در 21 عنوان موضوعی انجام شده، گفت: هدف جشنواره امسال یعنی کوچک سازی و کیفی سازی بر اساس مصوبه شورای عالی سیاستگذاری و در پی منویات مقام معظم رهبری در خصوص مصرف مدبرانه و عاقلانه منابع کشور و نامگذاری سال جاری به عنوان سال اصلاح الگوی مصرف انتخاب شد.

رئیس کار گروه صدای هفدهمین جشنواره تولیدات مراکز صدا و سیما گفت: در مجموع 200 برنامه ( 19 نمایش رادیویی و 181 برنامه رادیویی) به مرحله نهایی داوری راه یافتند و کار داوری آثار را نیز افراد برجسته و صاحب نام عرصه رادیو همچون حسن محمدیان، جواد پیشگر، شهریار کرمی، سرور پاکنشان، علی حاجی نوروزی، احمد سروری و ... بر عهده دارند.

هفدهمین جشنواره تولیدات رادیویی و تلویزیونی مراکز استانی صدا و سیما از چهارم تا ششم اسفند ماه در بندرعباس برگزار می‌شود.