کلنگ شش پروژه تولیدی و گردشگری در فومن و شفت به زمین زده شد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، این پروژه ها شامل مجتمع بزرگ فولاد فومن و شفت، کارخانه تولید کاغذ ظروف یکبار مصرف، مصالح ساختمانی از پسماند های کشاورزی فومن، مجتمع گردشگری و باغ پرندگان فومن، طرح ساماندهی مشاغل فومن، طرح ریسندگی و بافندگی شرکت خزربافت آریا شفت است.

پروژه مجتمع بزرگ فولاد در زمینی به مساحت 50 هکتار در محل روستاهای کهنه گوراب و چکوسر از توابع فومن و شفت با اشتغالزای هزار نفر در فاز اول و میزان سرمایه گذاری هزار و 800 میلیارد ریال در فاز اول توسط بخش خصوصی ساخته خواهد شد.

همچنین اولین کارخانه تولید کاغذ، کارتن، ظروف یکبار مصرف و مصالح ساختمانی از ساقه برنج و گندم و سایر پسماندهای کشاورزی در ایران در زمینی به مساحت 20 هکتار در محل گربه گوجه فومن و با اشتغالزایی فاز اول 200 نفر با میزان سرمایه گذاری 400 میلیارد ریال توسط بخش خصوصی ساخته می شود.

مجتمع گردشگری و باغ پرندگان از دیگر پروژه های بود که کلنگ احداث آن به زمین زده شد، این پروژه در زمینی به مساحت 5.5 هکتار در کیلومتر چهار جاده فومن، ماسوله و با اشتغالزای 121 نفر با میزان سرمایه گذاری 43 میلیارد و 500 میلیون ریال توسط بخش خصوصی ساخته خواهد شد.

از جمله پروژه های دیگر، طرح ساماندهی مشاغل بود که محل اجرای این طرح ابتدای جاده فومن، سراوان ( حلقه سر) است که با اشتغالزایی هزار و 500 نفر و با میزان سرمایه گذاری 400 میلیارد ریال توسط بخش خصوصی ساخته می شود.

طرح ریسندگی و بافندگی شرکت خزر بافت آریا با مساحت زمین سه هکتار در محل شهر صنعتی بداب شفت اجرا می شود که این طرح با اشتغالزای 300 نفرو میزان سرمایه گذاری 400 میلیارد ریال توسط بخش خصوصی ساخته می شود.

نماینده مردم شهرستانهای فومن و شفت در مجلس در این مراسم گفت: کارهای بزرگی در شهرستان شفت و فومن در شرف اجراست و اعتباراتی نیز در بودجه سال 88 و 89 به بحث راههای پرتردد و گردشگری این منطقه همچون ماسوله و امامزاده ابراهیم و امامزاده اسحاق(ع) اختصاص یافته است.

علی میرزایی ادامه داد: کارخانه تولید کاغذ، ظروف یکبار مصرف، مصالح ساختمانی از پسماندهای کشاورزی می تواند فومن را به قطب پسماندهای صنعتی در کشور تبدیل کند.