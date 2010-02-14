به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر طاهایی استاندار مازندران بعد از ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح واحد تولیدی پرده‌های تاروپودی ژاکاردو در شهرستان نکا اظهار داشت: رسیدن به اشتغال و خودباوری در تولید از جمله افتخارات این نظام است که به برکت انقلاب اسلامی ایران به دست آمد.

استاندار مازندران با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران با در نظر گرفتن تمام عوامل اقتصادی، سیاسی و فرهنگی امکان زندگی را برای همه اقشار جامعه مهیا کرده است، خاطرنشان کرد: اکنون کشور ما در صنعت پیشرفت‌های بسیاری کسب کرده است که همه این مسائل و پیشرفت‌ها در سایه رهبری و اقتدار نظام است.

وی یادآور شد: این واحد تولیدی که از طرح های زودبازده دولت بوده است با سرمایه گذاری بخش خصوصی و تسهیلات بانک ملی ایران به بهره برداری رسیده است و ۵۰ نفر اشتغالزایی خواهد داشت.

سید علی اکبر طاهایی، استاندار مازندران همچنین ظهر یکشنبه در مراسم کلنگ ‌زنی پروژه مجتمع آموزشی - رفاهی بانک ملت در ایزدشهر با تاکید بر توجه به مبلمان شهری و روستایی، گفت: زباله یکی از مشکلات استان است که همه‌ مسئولین باید در حل آن همکاری کنند و شهرداران نیز روش تولید برق از زباله را که در سایر کشورها صورت می‌گیرد، پس از تحقیق به کار بندند.

وی با بیان اینکه ساخت و ساز استان باید نماد عزت جمهوری اسلامی باشد، افزود: ساخت و ساز با هویت و مطابق با اقلیم منطقه در دستور کار قرار دارد لذا مازندران باید تبدیل به استانی با بامهای سفالی شود.

استاندار مازندران با اشاره به اینکه ما در هیچ یک از مراسمهای کلنگ ‌زنی شرکت نمی‌کنیم، تصریح کرد: این مجتمع یک مدل کار سریع از نظر ساخت و ساز است زیرا مقرر شد در مدت ۷ ماه احداث شود که امیدواریم این پروژه از نظر مدیریت زمان در اجرا به نمادی در استان تبدیل شود.

بوربور، معاونت سرمایه‌گذاری و امور شرکت‌های بانک ملت نیز در این مراسم گفت: این پروژه در شش طبقه و با پیش‌بینی ۱۰ میلیارد تومان اعتبار احداث می‌گردد.

وی افزود: طی قرارداد منعقده با شرکت مشاور، مقرر شد تا هفت ماه دیگر این پروژه به بهره‌برداری رسد.

معاون سرمایه‌گذاری و امور شرکت‌های بانک ملت، بیان کرد: اگر شرکت طرف قرارداد نتوانست در زمان تعیین شده پروژه را تحویل داده روزانه باید ۱۰ میلیون تومان جریمه پرداخت نماید.

بوربور گفت: عملیات اجرایی بخش محوطه سازی و فضای سبز این مجتمع همزمان آغاز می‌ شود.

ساختمان شهرداری ایزدشهر نیز با هزار و 200 متر مربع زیربنا و ۵۰۰ میلیون تومان هزینه افتتاح شد.