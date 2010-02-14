اختصاص اعتبارات ویژه برای زهکشی اراضی در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، سید رحیم سجادی ظهر یکشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان جویبار از اختصاص ردیف اعتباری جداگانه برای بهسازی آب بندانهای استان خبر داد.

وی همچنین از اختصاص اعتبارات مناسب در برنامه پنجم توسعه برای اجرای طرح زهکشی اراضی در استانهای شمالی هم خبر داد.

وی افزود: در کشور حدود شش میلیون زمین آبی وجود دارد که 500 هزار هکتار در برنامه پنجم تجهیز و نوسازی می شود.

معاون آب و خاک و صنایع وزیر جهاد کشاورزی گفت: 85 درصد تجهیزات آبیاری تحت فشار کاملا در داخل کشور تولید می شود و 15 درصد مابقی به دلیل مسئله رقابت از خارج وارد می شود و توان تولید 15 درصد در داخل کشور وجود دارد.

وی گفت: بیش از 100 میلیون تن محصولات کشاورزی در کشور تولید می شود که 60 درصد آن فرآوری و بسته بندی می شود.

وی در خصوص ظرفیت بالای کشاورزی مازندران گفت: هم اکنون حدود 10 میلیارد تومان اعتبار سرمایه در گردش در آخرین تصمیم توزیع شد که دو میلیارد تومان به دلیل شرایط استان به مازندران اختصاص یافت

سجادی در بخش پایانی سخنانش اظهار داشت در سال 86 حدود 250 میلیارد تومان در بخش آب و خاک اعتبار داشتیم و امسال 800 میلیارد تومان بوده که امیدواریم این اعتبار در سال آتی دو برابر شود.

وی از کاهش عوارض به میزان چهار درصد واردات تراکتورهای سبک مخصوص اراضی شالیزاری خبر داد.