صدرنشینی دانشگاه آزاد در فاصله سه هفته به پایان لیگ نوزدهم

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته پانزدهم مسابقات لیگ برتر واترپلو باشگاههای کشور با انجام 5 دیدار پیگیری شد که با پیروزی تیم های دانشگاه آزاد تهران، صنعت ذغال کرمان، هیئت شنای زنجان، فولاد ماهان سپاهان و تساوی دو تیم هم خانواده نفت و گاز گچساران مقابل نفت امیدیه همراه بود.

در هفته ششم از دور برگشت مسابقات لیگ برتر واترپلو دانشگاه آزاد تهران صدرنشین این رقابتها با پیروزی 17 بر 12 مقابل میزبان خود هیئت شنای آذربایجان شرقی به پیشتازی خود در لیگ واترپلو تداوم بخشید تا در فاصله 3 هفته به پایان این رقابتها شانس اول قهرمانی در نوزدهمین دوره لیگ برتر واترپلو باشد.

دانشگاه آزاد با این پیروزی 28 امتیازی شد و با 3 امتیاز فاصله نسبت به تیم دوم جدول امیدهای زیادی برای قهرمانی دارد. در دیگر دیدار حساس هفته پانزدهم تیم های هم خانواده نفت و گاز گچساران و نفت امیدیه در مصافی نزدیک و تماشایی به تساوی 9-9 دست یافتند.

نفت امیدیه با این تساوی 25 امتیازی شد و در مکان دوم جدول ایستاد تا نزدیک ترین تعقیب کننده دانشگاه آزاد صدرنشین باشد. همچنین تیم فولاد ماهان سپاهان این هفته موفق شد در بندر انزلی میزبان خود هیئت شنای گیلان را با نتیجه 8 بر 3 شکست دهد و با 24 امتیاز در مکان سوم جدول بایستد.

در سایر دیدارها هیئت شنای زنجان مقابل هیئت شنای خوزستان به برتری 12 بر 11 دست یافت و صنعت ذغال کرمان موفق شد 17 بر 10 تربیت بدنی فارس را از پیش رو بردارد.

در پایان هفته پانزدهم رقابتهای لیگ برتر و در فاصله سه هفته به پایان این رقابتها تیم دانشگاه آزاد تهران با 28 امتیاز در صدر جدول قرار دارد و تیم های نفت امیدیه و فولاد ماهان سپاهان به ترتیب با 25 و 24 امتیاز در رده های دوم و سوم ایستاده اند.

هفته شانزدهم این رقابتها روز جمعه 30 بهمن ماه با انجام 5 دیدار در شهرهای مختلف پیگیری خواهد شد.

پیکار نفت امیدیه و هیئت شنای گیلان در فینال جام حذفی

دیدار فینال دومین دوره رقابتهای جام حذفی باشگاههای کشور روز سه شنبه هفته جاری 27 بهمن ماه بین تیم های نفت امیدیه (تیم دوم لیگ برتر واترپلو) و هیئت شنای گیلان ( تیم رده پنجم لیگ برتر واترپلو) برگزار خواهد شد.

تیم های نفت امیدیه و هیئت شنای گیلان در مرحله نیمه نهایی رقابتهای جام حذفی با برتری مقابل فولاد ماهان سپاهان و نفت و گاز گچساران به فینال این رقابتها صعود کرده بودند.

دیدار نهایی مسابقات جام حذفی واترپلو باشگاههای کشور ساعت 14 روز سه شنبه 27 بهمن ماه در استخر مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار خواهد شد. تیم پیروز این دیدار به مسابقات سوپرلیگ واترپلو باشگاههای کشور صعود خواهد کرد.