شخم زمستانه در اراضی شالیزاری گیلان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، با نزدیک شدن به فصل بهار و شروع فعالیتهای زراعی به ویژه کاشت، داشت و برداشت برنج عملیات شخم و آب تخت زمستانه در هشت هزار هکتار از اراضی شالیزاری شهرستانهای املش، رودسر، ماسال، تالش، آستارا و صومعه سرا آغاز شده است.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان افزایش حاصلخیزی خاک، صرفه جویی در میزان مصرف آب و کاهش جمعیت برخی از آفات برنج و غنی سازی خاک را از مزایای شخم زمستانه مزارع برنج اعلام کرد.

شایگان ادیبی از کشاورزان خواست برای بهره مندی از نزولات جوی و استفاده بهینه از آبهای سطحی نسبت به شخم اراضی شالیزاری خود اقدام کنند.

استان گیلان 238 هزار هکتار شالیزار دارد که سالانه 40 درصد برنج کشور را تامین می