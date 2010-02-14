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۲۵ بهمن ۱۳۸۸، ۱۷:۳۲

فیلمنامه های برگزیده جشنواره هنری حوزه علمیه خراسان پشتیبانی می شوند

مشهد - خبرگزاری مهر: دبیر جشنواره ادبی هنری حوزه علمیه خراسان گفت: فیلمنامه های برگزیده این جشنواره تا مبلغ سه میلیون ریال جهت تولید پشتیبانی می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مسعود زارعیان ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود:  در راستای اهداف کلی این گروه مبنی بر پشتیبانی طلاب هنرمند، فیلمنامه های برگزیده دومین جشنواره ادبی ـ هنری حوزه خراسان جهت تولید پشتیبانی می شوند.

مدیرگروه مبلغان هنرمند دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی افزود: این طرح ضمن تقویت انگیزه طلاب، فضای تجربه عملی (اگرچه در حد یک فیلم کوتاه)، را برای طلاب کمک می کند تا آنان دقیق تر به مباحث هنری بپردازند، زیرا تا زمانی که در این جشنواره ها صرفا به جنبه تئوری و فیلمنامه مکتوب بسنده شود در مرحله عمل و عینی سازی آثار، سطح کیفی مناسبی را نخواهیم داشت.

دبیر جشنواره ادبی هنری حوزه علمیه خراسان یادآور شد: فیلم ها و فیلمنامه های برگزیده این جشنواره که از شرایط استاندارد برخوردار باشند پس از تأیید و بازنویسی در گروه، تا مبلغ سه میلیون ریال جهت تولید حمایت می شوند.

کد مطلب 1034863

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