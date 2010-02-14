اعلام حالت فوق العاده در هند در پی انفجار خونین روز گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، پس از وقوع یک انفجار مهیب در یک رستوران در شهر پونا هند، دولت این کشور ضمن هشدار به تمام شهروندان خود درباره امکان تکرار حملات مشابه، حالت فوق العاده اعلام کرد.

در این انفجار که در یک فروشگاه شیرینی پزی متعلق به یک شهروند آلمانی رخ داده دست کم 9 نفر از جمله صاحب فروشگاه کشته و 60 نفر دیگر زخمی شده اند.

به گفته مقامهای پلیس بمب مذکور در یک ساک دستی جاسازی شده و توسط تروریستها به این مکان شلوغ آورده شده است. یکی از کارکنان این فروشگاه پس از انتقال به بیمارستان به گزارشگر شبکه تلویزیونی NDTV هند گفت که با مشاهده یک ساک مشکوک بر روی یکی از میزها، قصد خبر دادن به صاحب فروشگاه را داشته که در این هنگام، بمب مذکور منفجر می شود.

وزارت کشور هند نیز از اعزام یک گروه حقیقت یاب به محل انفجار برای یافتن ردپای تروریستها و اهداف پشت پرده این حمله خبر داده است. این انفجار در حالی رخ می دهد که دهلی نو و پاکستان در حال گفتگو برای حل اختلافات خود درباره حملات تروریستی نوامبر سال 2008 به هتلهای بمبئی هستند.

شهر پونا که از مراکز توریستی هند بوده و در 100 کیلومتری جنوب شهر بمبئی واقع شده است، بیش از 100 مرکز آموزشی و 9 دانشگاه دارد. خاطرنشان می شود که فروشگاه شرینی پزی مذکور به فاصله اندکی از یک مرکز فرهنگی متعلق به یهودیان واقع شده است.