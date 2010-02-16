کمکهای مالی مسئولان کردستان عراق به گروه های معارض ایرانی

به گزارش خبرنگار سیاسی مهر ، برخی مسئولان اقلیم کردستان عراق در اقدامی تامل بر انگیز و بر خلاف روابط بسیار نزدیک دو ملت ، اعتباری ویژه را برای کمک به احزاب و گروه های سیاسی ضد انقلاب که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در این منطقه فعالیت می کنند، اختصاص داده اند.

به نوشته نشریه "روژنامه" که توسط "نوشیروان مصطفی" رهبر حزب گوران که از زمان برگزاری انتخابات مجلس این منطقه در سال گذشته تاکنون تاسیس شده ، پارلمان اقلیم کردستان در بودجه سال آینده این منطقه اعتباری را برای کمک به گروه های سیاسی در نظر گرفته که نام پنج گروه معارض و سیاسی ضد انقلاب انقلاب اسلامی ایران نیز در بین آنها دیده می شود.

در این مقاله که به قلم "ریبین فه تاح" و در شماره 656 نشریه "روژنامه" منتشر شده است، اسامی 47 حزب و گروه سیاسی درج شده و حکومت اقلیم کردستان عراق مبلغی را به عنوان کمک برای آنها در نظر گرفته است که در این میان اسم پنج گروه معارض سیاسی و ضد انقلاب نیز به چشم می خورد.

"گوران" حزب مخالف مسعود بارزانی و جلال طالبانی است و به رهبری نوشیروان مصطفی و در جریان انتخابات اخیر در این منطقه تاسیس شده و به عنوان منتقد اصلی و مخالف سیاست های حاکم بر این منطقه فعالیت می کند و با تاسیس و راه اندازی نشریه روژنامه و همچنین سایت اطلاع رسانی "سبه ی" فعالیتهای گسترده ای را در راستای اهداف خود آغاز کرده است.

در این لیست به وضوح به اسم گروه های معارض و ضد انقلاب از جمله به گروهک حزب دمکرات کردستان ایران که از سال گذشته به دو بخش تقسیم شده و هر بخش آن نیز به صورت مجزا اداره می شود و گروهک کومله زحمتکشان که آن هم از دو سال قبل به دو بخش تقسیم شده و سرنوشت دیگر گروه را پیدا کرده، اشاره شده و در کنار این مهم به گروه خه بات نیز اشاره شده و خبر از کمک 45 میلیون دیناری مسئولان کردستان عراق به هر کدام از این پنج گروه معارض سیاسی داده شده است.

به گزارش مهر ، در ابتدای انتشار این خبر هیچ گونه واکنش رسمی از سوی مسئولان کردستان عراق اعلام نشد تا اینکه بالاخره کمال کرکوکی رئیس پارلمان این منطقه با انتشار بیانیه ای این خبر را تکذیب کرد و اعلام نمود: احزاب مخالف ایران در کردستان عراق دارای مراکزی هستند و کابینه کردستان عراق نیز از موضوع و فعالیتهای آنان اطلاع دارد و این احزاب تنها فعالیتهای سیاسی دارند و ما مانع از هر گونه فعالیت نظامی و خشونت آمیز آنها علیه ایران می شویم!

در این بیاینه ضمن رد مقاله درج شده در نشریه روژنامه آمده است که این کمک در چارچوب قانون حاکم بر منطقه کردستان عراق تصویب و قرار است فقط به گروه های که در داخل خاک این کشور فعالیت می کنند، داده شود و به گروه های خارجی تعلق نمی گیرد.

از سوی دیگر و بعد از اینکه فشارهای زیادی از سوی مسئولان دولتی کردستان عراق و همچنین مسئولان و اعضایی گروه های معارض ایرانی به نشریه درج کننده این خبر آورده شده، روژنامه در شماره بعدی خود با درج خبری کوتاه آورده است: هدف از درج این خبر تنها اعلام وضعیت فساد مالی در منطقه کردستان عراق بوده و هیچ گونه هدف دیگری نداشته است!

در کنار این موضوع یکی از اعضای حزب گوران در پارلمان کردستان عراق در مصاحبه با سایت خبری "سبه ی" آورده است: کابینه منطقه کردستان عراق از احزاب و گروه های مخالف ایرانی مستقر در کردستان عراق حمایت مالی می کند اما به دلیل نگرانی از تاثیر آن بر روابط مطلوب فعلی با تهران، این موضوع را تکذیب می کند!

اتفاقاتی این چنین و با ماهیت های مختلفی در کردستان عراق روی می دهد که رسانه های خبری کشور نیز توجهی آنچنان به آنها ندارند که به نظر می رسد دلیل اصلی آن عدم آشنایی با زبان کردی در این منطقه باشد. ضمن اینکه سکوت مسئولان دیپلماسی کشورمان در این زمینه قابل توجیه نیست.

"مهر" آماده انعکاس دیدگاه رسمی مقامات کردستان عراق و همچنین مقامات کشورمان در این خصوص می باشد.