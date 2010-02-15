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۲۶ بهمن ۱۳۸۸، ۱۰:۲۸

دو تکواندوکار به المپیک هنرهای رزمی اعزام می شوند

دو تکواندوکار به المپیک هنرهای رزمی اعزام می شوند

فدراسیون تکواندو سال آینده برای حضور در اولین دوره المپیک هنرهای رزمی دو تکواندوکار را به چین اعزام می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، اولین دوره المپیک هنرهای رزمی شهریورماه آینده به میزبانی چین در پکن برگزار خواهد شد که تکواندو نیز به عنوان یکی از رشته ها در آن حضور خواهد داشت.

شرایط برگزاری رقابتهای تکواندو در این دوره از مسابقات همانند المپیک جهانی است و هر کشور می تواند دو تکواندوکار در بخش مردان و دو تکواندوکار در بخش بانوان و در چهار وزن المپیکی به چین اعزام کند.

بازیهای آسیایی گوانگژو در شش وزن از هشت وزن قانونی برگزار خواهد شد و کادر فنی تیم ملی قصد دارد دو وزنی را که از سفر به بازیهایی آسیایی بازمی مانند جهت حضور در المپیک هنرهای رزمی معرفی کند.

قرار است کادر فنی تیم ملی بعد از رقابتهای قهرمانی آسیا شش تکواندوکار اعزامی به گوانگژو را انتخاب و معرفی کند.

کد مطلب 1034909

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