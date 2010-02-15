کاهش حوادث جاده ای تعطیلات اخیر نسبت به میانگین سالانه

دکتر غلامرضا معصومی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: جمع بندی نهایی و آمار دقیق از فوت شدگان و مصدومان حوادث ترافیکی کشور در روزهای تعطیل را فردا اعلام می کنیم.

وی در عین حال به وضعیت نسبتا مطلوب در حوادث جاده ای کشور طی چند روز گذشته اشاره کرد و افزود: بیشترین نظارت و حضور عوامل پلیس و اورژانس در محورهای منتهی به شمال کشور و مشهد بوده است که گزارشهای ما نشان می دهد فقط دو مورد حوادث ویژه ترافیکی در این محورها رخ داده است.

رئیس اورژانس کشور افزود: حوادث ویژه ترافیکی که به صورت آن لاین دریافت می شود، به آن دسته از حوادث جاده ای اطلاق می شود که سه مورد با بیشتر فوتی و پنج نفر یا بیشتر، مصدوم به دنبال داشته باشد.

وی با تاکید مجدد بر اینکه آمار دقیق فوت شدگان و مصدومان حوادث ترافیکی کشور در چند روز گذشته را بعد از دریافت گزارشهای دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور اعلام خواهیم کرد، گفت: آنچه تا روز گذشته از سوی پلیس اعلام شده است، آمار 20 مورد فوت در تصادفات جاده ای روزهای اخیر بوده است که این تعداد نیز در مقایسه با آمار روزانه 30 تا 40 مورد فوت ناشی از تصادفات، نشان می دهد که تلفات انسانی در حوادث ترافیکی کشور طی روزهای گذشته بسیار کم بوده است.