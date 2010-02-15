فولهام به مرحله یک هشتم نهایی صعود کرد/ تاتنهام و آستون ویلا متوقف شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فولهام یکشنبه شب در ورزشگاه "کریون کاتج" به دیدار ناتس کانتی رفت تا شانس خود را برای صعود به مرحله یک هشتم نهایی مسابقات FA CUP در مصاف با این تیم دسته سومی بیازماید. در این دیدار تیم فولهام با 4 گل بر میهمان خود فائق آمد و به جمع 16 تیم برتر رقابت‌ها صعود کرد. برای فولهام در مصاف با ناتس کانی سایمون دیویس (24)، بابی زامورا (43)، دمین داف (74) و استفانو اوکاکا (79) گلزنی کردند.

دیشب همچنین تیم فوتبال آستون ویلا در ورزشگاه Selhurst Park با نتیجه تساوی 2 بر2 مقابل میزبان خود کریستال پالاس متوقف شد و تیم تاتنهام نیز در مصاف با بولتون در ورزشگاه ریباک به نتیجه تساوی یک بریک رضایت داد. با این نتایج دو تیم لیگ برتری تاتنهام و آستون ویلا در دیدارهای تکراری مرحله یک شانزدهم نهایی مسابقات جام حذفی انگلستان مقابل حریفان خود صف آرایی خواهند کرد.

برنامه دیدارهای تکراری این مرحله به شرح زیر است:

چهارشنبه - 5/12/1388

* وست برومویچ - ریدینگ

* استوک سیتی - منچسترسیتی

* تاتنهام - بولتون

* آستون ویلا - کریستال پالاس