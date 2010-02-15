فرزاد کوهیان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به دیدار روز سه شنبه تیم‎های پتروشیمی و ذوب آهن در چارچوب مرحله پلی‎آف رقابت‎های بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور، اظهارداشت: این پتروشیمی، همان تیمی است که طی دیدارهای مرحله رفت و برگشت دو بار موفق به شکست آن شدیم. بنابراین نگرانی غیرقابل تصوری بابت رویارویی دوباره با این تیم نداریم.

وی ادامه داد: البته این به معنای آن نیست که نسبت به پیروزی دوباره خود مطمئن هستیم. اصلا چنین نیست چون شک ندارم که تیم حریف هم مانند ما برای فینالیست شدن برنامه دارد نه حضور در دیدار رده‎بندی. بنابراین با قدرتی بالا آماده برگزاری دیدار پلی‎آف مقابل ما شده است.

سرمربی تیم بسکتبال ذوب آهن اصفهان خاطرنشان کرد: نگران بازی روز سه شنبه هستم. اما نه به لحاظ نتیجه. به هر حال پیروزی از آن تیمی می‌شود که بهتر بازی کند. نگرانی من بابت چگونگی میزبانی ماهشهری‌ها، جو سالن آنها و چگونگی رفتار تماشاگرانشان است. مسائلی که یک بار به خاطر آن محروم هم شدند.

کوهیان تاکید کرد: امیدوارم بازی در شرایطی منصافه و جوی آرام در ماهشهر برگزار شود. در این صورت هر دو تیم می‌توانند بازی خوبی داشته باشند و نتیجه به دست آمده هم قابل قبول خواهد بود.

وی با اشاره شرایط ذوب آهن برای برگزاری اولین دیدار پلی‌آف لیگ برتر بسکتبال اظهارداشت: محمدرضا اکبری که به خاطر آسیب دیدگی بازی نمی‎کند. وضعیت آرن داودی و کرم احمدیان هم امشب با نظر نهایی پزشک مشخص می‌شود. با این اوصاف شرایط کلی تیمم برای دیدار فردا عادی است.

سرمربی تیم بسکتبال ذوب آهن در مورد حضور سومین بازیکن خارجی در تیمش گفت:"ادوارد" آمریکایی تنها یک جلسه با ما تمرین داشته است. او مشکلی برای بازی در دیدارمقابل پتروشیمی ندارد. اما احتمالا ترجیح می‌دهم استفاده از او را به دیدارهای آینده موکول کنم که هماهنگ‎تر می‎شود.