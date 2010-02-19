مردم ایرانشهر همچنان چشم انتظار رسیدن گاز طبیعی

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، ساخت راه آهن زاهدان - بم و انتقال گاز از عسلویه به ایرانشهر از مهمترین مصوبات دور نخست سفر استانی رئیس جمهور و هیئت دولت به استان سیستان و بلوچستان بود که هر دو طرح به گفته مسئولان استانی به طور کامل اجرا شده است اما هنوز هیچکدام از این طرحها به بهره برداری نرسیده است.

عملیات اجرایی طرح گازرسانی از عسلویه به ایرانشهر که موضوع این گزارش است، با اعتبار دو هزار و 900 میلیارد تومان در سال 1384 آغاز و لوله گذاری آن در مسیر 902 کیلومتری عسلویه - ایرانشهر اجرا شده است اما تاکنون خبری از گازرسانی به این منطقه نیست.

خبرنگار مهر در این گزارش مروری دارد به وعده های مسئولان درباره بهره برداری از این طرح بزرگ ملی.

علیمحمد آزاد، استاندار سیستان و بلوچستان در شهریورماه 88 در مراسم افتتاح نمایشگاه دستاوردهای هفته دولت از آغاز عملیات آزمایشی تزریق گاز عسلویه به ایرانشهر در آینده ای نزدیک خبر داد و گفت: آبان ماه امسال گاز خانگی به شبکه گاز ایرانشهر تزریق می شود.

فرماندار ایرانشهر نیز در دیماه امسال در بازدید از روند اجرایی لوله گذاری گاز در ورودی این شهر با اعلام اینکه مردم ایرانشهر در دهه فجر سال جاری از نعمت گاز بهره مند می شوند، اظهار داشت: عملیات شبکه داخلی خطوط گاز در شهر ایرانشهر در چهار مرحله آغاز شده که مرحله اول آن به اتمام رسیده و سه مرحله دیگر در حال اجراست.

درویش نارویی افزود: اکنون عملیات تست لوله به پایان رسیده است و دهه فجر امسال این خط به بهره برداری می رسد و ایرانشهر نخستین شهرستان سیستان و بلوچستان است که از نعمت گاز طبیعی شهری برخوردار می شود.

نماینده مردم ایرانشهر، سرباز و دلگان در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از بدقولی مسئولین نسبت به آغاز عملیات آزمایشی تزریق گاز به ایرانشهر در دهه فجر امسال، اظهار داشت: مدیرعامل شرکت گاز استان در صحبتی که به اتفاق نمایندگان استان با وی داشتیم قول داد گاز در اردیبهشت ماه 1389 به خانه های مردم وارد شود.

مسئولان به وعده ها و قولهایی که به مردم می دهند توجه بیشتری کنند تا خدای نکرده باعث بدبینی مردم به قول و حرف مسئولین نشود. نماینده مردم ایرانشهر در مجلس

محمد قیوم دهقانی افزود: متأسفانه به رغم این صحبتها فعلاً گاز به ایرانشهر نرسیده و تذکری هم در این خصوص به وزیر نفت در مجلس دادیم و وزیر هم اعلام کرد، در ایام دهه فجر تزریق گاز به ایرانشهر را افتتاح می کنیم ولی تاکنون که دهه فجر هم به پایان رسیده، اقدامی در این خصوص صورت نپذیرفته است.

نماینده مردم ایرانشهر در مجلس تأکید کرد: انتظار داریم مسئولان با توجه به اعلام کتبی و قولی هم که به نمایندگان مجلس داده اند و ما هم آن را به مردم منعکس کرده ایم سریعاً برای تزریق گاز به خط لوله گاز عسلویه به ایرانشهر اقدام کنند .

دهقانی تصریح کرد: امیدواریم مسئولان به وعده ها و قولهایی که به مردم می دهند توجه بیشتری کنند تا خدای نکرده باعث بدبینی مردم به قول و حرف مسئولین نشود.

مدیرعامل شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان درباره زمان دقیق تزریق گاز به این خط لوله با توجه به عملی نشدن آن در دهه فجر امسال به خبرنگار مهر گفت: تمامی کارها انجام شده و آماده تزریق گاز است و برای یک مرکز بهداشتی و هزار خانوار لوله گذاری انجام شده تا به محض تزریق گاز به صورت نمادین مشعل گاز در آنها روشن شود.

حمید میرزایی اعلام کرد: اما متأسفانه به دلیل سرما و برودت هوا و اینکه پیش بینی می شد پیک سرما در دیماه باشد ولی اینگونه نشد و در بهمن ماه نیز سرما و برودت باعث افزایش مصرف گاز در کشور شد و با توجه به اینکه برای 500 کیلومتر لوله 56 اینچی 50 تا 60 میلیون مترمکعب گاز مورد نیاز است، تزریق گاز در شرایط فعلی برای هموطنان مشکل ایجاد خواهد کرد.

وی افزود: با توجه به اینکه عملیات تزریق آزمایشی گاز به خط لوله ایرانشهر از پالایشگاه سرخون بندرعباس انجام خواهد شد و برای این کار باید در مدت 48 تا 72 ساعت فشار گاز را پایین آورد، در شرایط فعلی به علت برودت و سرما در کشور مناسب نیست تزریق انجام شود.

میرزایی البته به موضوع دیگری نیز اشاره کرد و گفت: ما علاقمند هستیم تزریق در یک مناسبت دیگر انجام شود و به احتمال زیاد همزمان با سفر رئیس جمهور به استان سیستان و بلوچستان این کار انجام خواهد شد.

مدیرعامل شرکت گاز سیستان و بلوچستان کل اعتبار لازم برای این طرح بزرگ را 3.5 میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: امیدواریم در سفر رئیس جمهور به استان اعتبار مورد نیاز برای اتمام این طرح تخصیص یابد.

بنا بر اظهارات مدیرعامل شرکت گاز استان مردم ایرانشهر فعلاً باید منتظر بمانند تا سرمای زمستان تمام شود و هیئت دولت به استان سیستان و بلوچستان سفر کند تا تزریق آزمایشی گاز انجام شود.

چه خوب بود مسئولان به این نکته توجه می کردند که امسال سرمای آنچنانی در کشور نداشتیم و تزریق آزمایشی را با حضور وزیر نفت انجام می دادند و برای بهره برداری کامل آن از حضور رئیس جمهور استفاده می کردند.

این خط انتقال گاز که با دو هدف تأمین مصارف داخلی و صادرات به هند از طریق پاکستان و آینده نگری انتقال این حامل انرژی به چین، با فشار تقریبی هزار و 350 پوند براینچ مربع و ظرفیت انتقال روزانه 110 میلیون مترمکعب طراحی شده، از مهمترین اقدامات دولت در رشد و تحول زیرساختی استان سیستان و بلوچستان محسوب می شود.