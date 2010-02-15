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۲۶ بهمن ۱۳۸۸، ۱۳:۱۴

محدودیت ظرفیت خوابگاههای شریف/

تخلیه خوابگاههای دانشگاه شریف از دانشجویانی که سنوات آنها تمام شده است

تخلیه خوابگاههای دانشگاه شریف از دانشجویانی که سنوات آنها تمام شده است

دانشگاه صنعتی شریف به دلیل وجود محدودیت ظرفیت اسکان از دانشجویانی که سنوات تحصیل آنها به پایان رسیده است خواست نسبت به تخلیه خوابگاه برای سال تحصیلی آینده برنامه ریزی لازم را انجام دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه صنعتی شریف در اطلاعیه ای نسبت به محدودیت ظرفیت اسکان دانشجویان سنوات تمام خوابگاهی در سال تحصیلی آینده هشدار داد.

در این اطلاعیه آمده است: تمامی دانشجویان سال آخر (کارشناسی و دکتری 85 و ارشد 87) و پیش از آن در خوابگاه باید به گونه ای برنامه ‌ریزی کنند که تا پایان شهریور 89 حتما فارغ‌التحصیل شده و خوابگاه را تخلیه کنند.

در این اطلاعیه یادآور شده است: با توجه به مقررات اسکان خوابگاههای دانشجویی مصوب صندوق رفاه دانشجویان و با توجه به عدم وجود ظرفیت مازاد اسکان، ظرفیت اسکان دانشجویان مذکور برای سال تحصیلی آینده بسیار محدود بوده و به این گروه از دانشجویان توصیه شده است به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا در تابستان آینده خوابگاه را تخلیه کنند.

کد مطلب 1035017

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