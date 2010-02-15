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۲۶ بهمن ۱۳۸۸، ۱۵:۰۰

گزارش هواشناسی/

هوا از فردا گرم می شود / هشدار نسبت به وقوع بهمن

هوا از فردا گرم می شود / هشدار نسبت به وقوع بهمن

سازمان هواشناسی از افزایش دما و گرم شدن هوای کشور طی هفته جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان هواشناسی، از روز دوشنبه دمای هوای ایران به ویژه در نواحی شمالی کشور به طور محسوسی افزایش می یابد.

همچنین سازمان هواشناسی درباره ریزش بهمن در برخی از مناطق رشته کوه البرز به ویژه در گذرگاههای کوهستانی هشدارداد.

براساس اعلام سازمان هواشناسی، در سواحل دریای خزر و دامنه های البرز در روزهای دوشنبه و سه شنبه دمای هوا 7 تا 15 درجه سانتیگراد گرمتر می شود که شرایط برای ریزش بهمن در این روزها در مناطق مستعد رشته کوه البرز به ویژه گذرگاههای کوهستانی آن مهیا است.

همچنین در این مدت در استانهای گیلان، مازندران و سپس گلستان آتش سوزی جنگلها پیش بینی می شود.

کد مطلب 1035040

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