رویدادهای فرهنگی امروز

کنسرت گروه لهستانی در خانه هنرمندان

گروه موسیقی تلفیقی لهستان در سالن بتهون خانه هنرمندان به اجرای برنامه خواهد پرداخت.



این برنامه که با همکاری رایزنی فرهنگی سفارت لهستان تدارک دیده شده است به اجرای قطعاتی تلفیقی از موسیقی سنتی ایران و موسیقی سنتی لهستان اختصاص دارد. این برنامه از ساعت 18 آغاز خواهد شد.

معرفی برترین فیلم سینمایی روستایی جشنواره فیلم فجر

جشنواره روستا در بخش جنبی بیست و هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر تندیس جشنواره روستا، دیپلم افتخار و جایزه به برترین فیلم سینمایی روستایی اهدا می‌کند .



این هدایا امروز در مراسم تجلی اراده ملی با حضور دکتر پورهمت معاون وزیر جهاد کشاورزی در سازمان تحقیقات و آموزش و ترویج صورت می گیرد. آنچه محور و اصل گزینش آثار به شمار می آید نگاه مثبت حرکت آفرین و نشاط بخش به روستا و روستائیان است .

برگزاری اختتامیه بخش تجلی اراده ملی بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر

برگزیدگان تجلی اراده ملی بیست‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر در تالار اندیشه حوزه‌ هنری معرفی ‌می‌شوند.



مراسم اختتامیه این بخش از ساعت 18:30 در تالار اندیشه حوزه هنری برگزار می‌شود.

کنسرت گروه غانم در تالار وحدت

گروه موسیقی بانوان غانم به مدت چهار روز در تالار وحدت به اجرای برنامه می پردازد. این گروه به سرپرستی سیمین غانم از ساعت 15 به اجرای برخی قطعات جدید و همچنین تعدادی ازقطعات به یادماندنی خواهند پرداخت.



این کنسرت ویژه بانوان است و عواید حاصل از این برنامه برای حمایت از زنان بی سرپرست و نیازمند صرف خواهد شد.

آغاز ثبت نام پذیرفته شدگان رشته های نیمه متمرکز کنکور

ثبت نام پذیرفته شدگان نهایی رشته‌های مختلف تحصیلی نیمه‌ متمرکز آزمون سراسری سال 1388 در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی محل قبولی، از امروز آغاز و یکشنبه 2 اسفندماه پایان می پذیرد.

پذیرفته شدگان نهایی رشته‌ های مختلف تحصیلی نیمه‌ متمرکز کنکور سراسری لازم است برای ثبت ‌نام با در دست داشتن مدارک مورد نیاز منحصرا براساس روزهای تعیین شده به مؤسسه آموزش ‌عالی محل قبولی خود مراجعه کنند.

نقد دو مجموعه داستان کوتاه در شهر کتاب

نشست امروز هفته آینده شهر کتاب به نقد و بررسی دو مجموعه داستان کوتاه "‌نمی‌توانم به تو فکر نکنم سیما" نوشته‌محمد حسینی و "از چهارده سالگی می‌ترسم" نوشته‌ حسن محمودی اختصاص دارد.

این نشست با حضور امیرعلی نجومیان، محمدحسن شهسواری، محمد حسینی و حسن محمودی و ساعت 16:30 در مرکز فرهنگی شهرکتاب برگزار می‌شود.

برگزاری کارگاه طنزپردازی حوزه هنری

دوره جدید کارگاه "اسرار و ابزار طنزپردازی" دفتر طنز حوزه هنری با حضور محمد علی علومی درتالار اندیشه حوزه هنری برپا می‌شود.

با توجه به برپایی موفق دوره‌های گذشته کارگاه آموزشی "اسرار و ابزار طنزپردازی" مرحله جدید این کارگاه در حوزه هنری برگزار خواهد شد.

علاقمندان می‌توانند برای شرکت در کارگاه"اسرار و ابزار طنزپردازی" ساعت 16 به سالن شماره دو تالار اندیشه حوزه هنری واقع در تقاطع خیابان حافظ و سمیه مراجعه کنند.

بررسی استرآباد به عنوان نماد شهرنشینی شمال کشور

بافت تاریخی گرگان (استرآباد) به عنوان پرسابقه‌ترین نماد شهرنشینی در شمال کشوردر چهارمین نشست تخصصی مشترک مؤسسه بین‌المللی بناها و محوطه‌های تاریخی (ایکوموس ایران) با مرکز هنر پژوهی نقش جهان بررسی می شود.

این نشست ساعت 16 در مرکز هنر پژوهی نقش جهان به نشانی خیابان ولیعصر (ع)، ضلع جنوب غربی پارک ساعی، شماره 2169 برگزار می‌شود.

بافت تاریخی گرگان (استرآباد) با قدمتی چند هزار ساله بکرترین و پرسابقه‌ترین نماد شهرنشینی در شمال کشور محسوب می‌شود.

نقد "زن دیوانه روی پل" در باشگاه دانشجویان

مجموعه داستان "زن دیوانه روی پل" نوشته سوتونگ در باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران نقد و بررسی می‌شود.



این نشست ساعت 17 با حضور کیهان بهمنی مترجم کتاب و شیوا مقانلو نویسنده و مترجم تشکیل می شود.