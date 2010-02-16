سونامی سرطان در ایران

به گزارش خبرنگار مهر، سرطان انواع مختلفی از جمله سرطانهای ریه، خون، معده، پروستات، مثانه و... دارد که متاسفانه از شیوع بالایی در ایران برخوردار است. به طوری که مواردی از ابتلا به سرطان در افراد 25 ساله و 18 ساله کشور نیز مشاهده می شود که ناشی از اختلالات ژنتیکی، عوامل محیطی و افزایش مصرف مواد دخانی و مخدر است.

طبق برآورد سازمان جهانی بهداشت، می بایست سالانه حدود 70 هزار سرطان در ایران وجود داشته باشد که بر اساس آمار جمع بندی سال 1386، شمار مبتلایان به سرطان در کشور نیز 70 هزار نفر بوده است.

در کشور ما از میان سرطانهای دستگاه گوارش، سرطان معده از همه شایع تر است. ‪ به طوری که 50 درصد از سرطانهای شایع کشور مربوط به دستگاه گوارش است. این آمار زنگ هشداری برای مردم در جهت تغییر عادات نامناسب غذایی است. ضمن اینکه مردان سه برابر زنان در معرض ابتلا به سرطانهای دستگاه گوارش هستند.

سرطان به عنوان یکی از معضلات جامعه بشری با تهدید انسانها در تمام گروههای سنی، سبب خسارات جانی و مالی فراوانی می شود که کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست رئیس انجمن سرطان

دکتر عبدالله فضلعلی زاده، رئیس انجمن سرطان ایران از رشد فزاینده بیماران سرطانی در کشور به عنوان یک سونامی ناگهانی نام می برد و می گوید: سرطان به عنوان یکی از معضلات جامعه بشری با تهدید انسانها در تمام گروههای سنی، سبب خسارات جانی و مالی فراوانی می شود که کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست.

بررسیهایی که از میزان مراجعه بیماران به آنکلوژیست ها در بین سالهای 1998 تا 2003 صورت گرفته است، نشان می دهد که تعداد بیماران از 11 میلیون و 800 هزار نفر در سال 2005 به 18 میلیون و 200 هزار نفر در سال 2020 خواهد رسید.

رئیس انجمن سرطان ایران با اشاره به آمارهای جهانی که حکایت از یک رشد فزاینده انواع سرطانها در تمام جوامع بشری دارد، می افزاید: یکی از دغدغه های اصلی سیاستگزاران کشورها در دهه های اخیر، افزایش هزینه های درمان سرطان است.

فضلعلی زاده با تاکید بر نیاز جامعه برای افزایش تربیت آنکلوژیست، می گوید: پولهایی که در بخش درمان بیماران سرطانی هزینه می شود، می بایست در تشخیص بیماری به کار گرفته شود. زیرا، پیشگیری و غربالگری از جمله مسائل مهمی است که در کنترل این بیماری باید به آن پرداخت.

دکتر محمدرضا میر، متخصص سرطان شناسی از سرطان سینه به عنوان اولین و شایعترین سرطان زنان بعد از سرطان پوست در کشور نام می برد و می گوید: سن ابتلا به این بیماری در میان زنان ایرانی 5 تا 10 سال کمتر از دیگر کشورهاست.

وی با اشاره به نام معلوم بودن دلایل پایین بودن سن ابتلا به سرطان سینه در میان زنان ایرانی، می افزاید: حداکثر شیوع سن ابتلا به سرطان سینه در دیگر کشورها از نیمه های دهه 50 زندگی افراد آغاز می شود. این در حالی است که این شایعترین سن ابتلا به سرطان سینه در ایران 40 تا 50 سالگی است.

پریود زودرس، یائسگی دیر هنگام، اولین زایمان پس از 35 سالگی‌،‌ نازایی، سابقه فامیلی درجه یک و عوامل تغذیه ای به عنوان عوامل خطرسازی نام برده می شود که در ابتلای فرد به سرطان سینه نقش مهمی ایفا می کند.

سرطان در تمام دنیا از جمله در کشور ما در حال شیوع است که یکی از مهمترین دلایل آن افزایش سن بقا است. سرطانهای دستگاه گوارش از جمله مری پس از دهه 50 شیوع می یابد و در دهه 60 تا 70 زندگی به حداکثر می رسد.

این در حالی است که رئیس جامعه متخصصین داخلی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن هشدار نسبت به کاهش سن ابتلا به سرطان در کشور، از شیوع بالای سرطان مری در شمال کشور خبر می دهد و می گوید: در مرکز و جنوب کشور، سرطان معده بیشتر دیده می شود و ابتلا به سرطان استخوان، خون و پروستات نیز در همه نقاط کشور وجود دارد.

30 درصد مرگهای ناشی از سرطان و 90 درصد از دلایل ابتلا به سرطان ریه و سایر سرطانها ناشی از استعمال مواد دخانی است

وزیر بهداشت

دکتر حمید عطاریان، عضو انجمن سرطان ایران نیز با اشاره به آخرین آمار سازمان جهانی بهداشت که نشان می دهد 18 تا 22 درصد مردم در طول عمرشان مبتلا به سرطان می شوند، می گوید: بر همین اساس از مجموع جمعیت 75 میلیونی کشور حدود 15 میلیون بیمار سرطانی خواهیم داشت.

سرطان به تنهایی به اندازه 15 بیماری شایع مبتلا دارد و از همین رو می بایست توجه خاصی به بیماریهای سرطان شود.

عطاریان با اشاره به آمار سازمان جهانی بهداشت که نشان می دهد هر 100 هزار نفر یک پزشک درمانگر سرطان نیاز دارد، می افزاید: با توجه به جمعیت 75 میلیونی کشور می بایست 750 نفر درمانگر سرطان داشته باشیم که در حال حاضر نصف این تعداد را نیز نداریم.

از سوی دیگر، رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت از آمار 30 درصدی مرگ و میر ناشی از سرطانها که به علت مصرف سیگار رخ می دهد، خبر می دهد و می گوید: برآورد می شود هزینه ای که نظام سلامت کشور هر سال بابت درمان عوارض ناشی از سیگار می پردازد، حدود پنج هزارو 220 میلیارد تومان است.

بررسیها نشان می دهد که در کشور سالیانه 50 هزار مرگ و میر ناشی از مواد دخانی داریم که اگر کنترل نشود طی 10 سال آینده به 200 هزار مرگ و میر خواهد رسید.

این در حالی است که دکتر مرضیه وحیددستجردی، وزیر بهداشت با عنوان این مطلب که سالانه یکهزارو 700 میلیارد تومان هزینه مصرف سیگار و بیش از سه هزارو 840 میلیارد تومان نیز صرف هزینه درمان بیماریهای ناشی از مصرف مواد دخانی در کشور می‌شود، می گوید: 30 درصد مرگهای ناشی از سرطان و 90 درصد از دلایل ابتلا به سرطان ریه و سایر سایر سرطانها ناشی از استعمال مواد دخانی است.

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گزارش: حبیب احسنی پوراصل