59 درصد تراکتورهای بخش کشاورزی کشور فرسوده هستند

عباسعلی پاکنژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: در حال حاضر تنها 41 درصد تراکتورهای کشور عمرمفید دارند و بقیه فرسوده هستند که باید با برنامه ریزی از رده خارج و دستگاه های نو جایگزین شود.

وی با اشاره به اینکه 51 درصد کمباینهای این بخش فرسوده هستند، افزود: در این بخش با توجه به فعالیت 12 هزار دستگاه کمباین تنها 49 درصد از آنها عمر مفید دارند.

این مسئول خاطرنشان کرد: در برنامه پنجم توسعه در بخش مکانیزاسیون کشاورزی، مقرر شده که 150 هزار دستگاه تراکتور و شش هزار دستگاه کمباین وارد بخش و جایگزین دستگاه های فرسوده شود.

پاکنژاد بیان داشت: برای وارد کردن ماشینها و ادوات نوین در بخشهای مختلف کشاورزی باید سرمایه گذاری صورت گیرد که در این راستا همکاری بخش خصوصی و سرمایه گذاران ضروری است.

مدیر مرکز مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرد: طی اجرای برنامه چهارم 93 هزار دستگاه تراکتور تامین شد که برغم کمبود بودجه و منابع اعتباری، افزایش قیمت ماشین آلات، خشکسالی و پایین آمدن قدرت خرید کشاورزان حدود 65 درصد اهداف برنامه محقق شد.

وی ادامه داد: همچنین طی اجرای برنامه چهارم توسعه که امسال آخرین سال اجرای آن است، سه هزار و 334 دستگاه کمباین تامین و وارد بخش کشاورزی شد، در مجموع در بخش تامین کمباین 43 درصد اهداف برنامه محقق شد.

این مسئول یادآور شد: سهم عمده تراکتورهای موجود کشور یعنی حدود 88 درصد در محدوده توانی تراکتورهای متوسط 60 - 80 اسب بخار هستند و تراکتورهای سنگین تنها یک درصد موجودی را به خود اختصاص دادند.

پاکنژاد اعلام کرد: در این راستا یکی از اولویتهای برنامه های مکانیزاسیون، اصلاح ترکیب توانی تراکتورهای کشور بوده به نحوی که زمینه مدیریت مصرف انرژی و ارتقا بهره وری در عملیات مکانیزه را فراهم آورد.

وی با اشاره به اینکه مکانیزاسیون فراتر از یک نهاده بلکه مدیریت و کاربرد مناسب و بهینه عوامل و نهاده ها است، متذکر شد: برنامه ریزی و سیاست گذاری توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در زیربخشهای زارعت، باغبانی، دام و طیور و آبزی پروری و منابع طبیعی با همکاری معاونتهای تخصصی و ذیربط در وزارت جهاد کشاورزی، برنامه ریزی و توسعه فناوری های نوین مکانیزاسیون در فرآیند تولید محصولات کشاورزی با انجام پروژه های ماشینهای الگویی و برنامه ریزی و حمایت از ابتکاران و ایده های نو در زمینه مکانیزاسیون کشاورزی با انجام پروژه های نمونه سازی از برنامه های این بخش در سال جاری و آینده است.

مدیر مرکز مکانیزاسیون معاونت آب، خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی افزود: مدیریت و توزیع منابع اعتباری و تسهیلات یارانه دار ماشینهای کشاورزی مطابق با اهداف و اولویتهای فنی و تخصصی مکانیزاسیون کشاورزی، برنامه ریزی در راستای ایجاد، توسعه و حمایت از تشکلهای مکانیزاسیون در جهت ارتقا بهره وری از ماشینهای کشاورزی، سیاست گذاری و اعلام تعرفه های واردات ماشینهای کشاورزی مطابق اولویتها و نیازهای بخش مکانیزاسیون کشاورزی و پیگیری از مراجع ذیربط برای اعمال آنها و مدیریت مصرف سوخت ماشینهای کشاورزی در تامین و توزیع سهمیه بندی ها با تعامل و هماهنگی وزارت نفت از دیگر اهداف و برنامه های این بخش است.