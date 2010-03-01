ائتلافهای حاضر در انتخابات عراق/ رقابت 277 حزب در قالب سه جریان اصلی

گرچه در انتخابات اول ائتلاف عراق یکپارچه با کسب اکثریت نسبی آرا موفق به تشکیل کابینه شد اما بین چهار سال پیش وامسال این ائتلاف حداقل دو قسمت شده ورهبری همچون سید عبدالعزیز حکیم رئیس مجلس اسلامی عراق را از دست داد ودر مقابل شاهد شورش نوری المالکی که از پلکان ائتلاف به راس هرم قدرت در عراق رسید اما بعد از مدتی بر آن شورید تا خود رهبری جریان دیگری را به عهده بگیرد ، جریانی که در انتخابات شوراهای شهر واستان های عراق گوی سبقت را از رقیب قدرتمند خود ربود.

بی تردید اگر عراق بالاترین تعداد تشکل ها واحزاب را در سطح جهان نداشته باشد یکی از بالاترین تعداد احزاب به ثبت رسیده در سازمان های ذیربط را دارا می باشد. بیش از 277 حزب وتشکل سیاسی بیانگر حجم گسترده گرایش جامعه عراق به سوی سیاسی شدن دارد.

با این حال نتایج انتخابات شوراها در سال گذشته میلادی نشان داد که ملت عراق به تدریج از چارچوب طایفه گری و وابستگی های طایفه ای خود خارج وبه پختگی سیاسی خاصی بعد از آن هرج ومرج بزرگ سیاسی پس از سقوط رژیم صدام حسین نزدیک می شوند.

با نگاهی عمیق تر به ساختار احزاب وائتلاف های شکل گرفته برای انتخابات هفتم مارس 2010 شاهد آن هستیم که سه طیف کلی سیاسی عراق یعنی شیعیان، اهل تسنن وکردها با چالش های بزرگی دست وپنجه نرم می کنند.

فشار کشورهای عربی واقدامات پیدا وپنهان کشورهایی همچون عربستان، اردن و حتی امارات متحده عربی علیه جریان های شیعه عراق به یک مشکل بزرگ برای این جریان ها تبدیل شده است.

امروز عراق چنان زیر چتر تبلیغات این کشورها قرار دارد که درخواست علنی ومستقیم شخصیت های اهل تسنن از کشوری همچون مصر برای دخالت در امور سیاسی عراق خیانت محسوب نمی گردد، اما صرف فعالیت یک شخصیت شیعی وحمایت از مواضع جمهوری اسلامی ایران به طور مثال در سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی به عنوان مزدوری ، جیره خواری وحتی خیانت این شخصیت به عراق در رسانه های عربی انعکاس داده می شود.

با این وجود جریان هایی سنی هم مشکلات وچالش های خاص به خود را دارند ، بی تردید اهل تسنن مجبورند بین خروج از زیر چتر سنتی حزب بعث وابقای این وابستگی یکی را انتخاب کنند ، اگر بخواهند از زیر چتر اندیشه های حزب بعث وبرتری (صوری) اهل تسنن نسبت به شیعیان خارج شوند دیگر از دریافت کمک وحمایت کشورهای عربی منطقه وآمریکا برخوردار نخواهند شد ، از سوی دیگر اگر بخواهند به وابستگی وارتباط با حزب منحل شده بعث وبقایای رژیم صدام حسین ادامه دهند پایگاه ومحبوبیت مردمی خویش را در سایه آگاهی که جامعه عراق به دست آورده از دست می دهند.

دیگر قدرت موجود در صحنه سیاسی عراق کردها هستند، آخرین انتخابات برگزار شده در عراق یعنی انتخابات شوراها نشان داد چرا مسعود بارزانی نمی خواهد از سلیمانیه به بغداد بیاید ، خروج جلال طالبانی از منطقه کردنشین وحضور در منطقه سبز به عنوان رئیس جمهور عراق یکی از عوامل بود که به اعتقاد کارشناسان منجر به کاهش چشمگیر محبوبیت حزب اتحادیه میهنی کردستان عراق به نفع رقیب دیرینه ومتحد فعلی اش حزب دمکرات کردستان عراق گردیده است.

بی تردید در این میان باید از احزاب دیگری هم که در این سه تقسیم بندی نمی گنجند یعنی لائیک ها ونیز اقلیت های طایفه ای هم ذکری به میان آورد ، به هر شکل با توجه به در نظر گرفته شدن کرسی های جبرانی کرسی های مخصوص طوایف واقلیت ها قومیتی ومذهبی عراق عملا تامین شده است وآنها چندان دغدغه ای برای حضوردر پارلمان آینده عراق ندارند ، اما در رابطه با لائیک ها باید گفت که این جریان با چالش های بزرگی درانتخابات اینده عراق مواجه است.

مهمترین این چالش ها وابستگی تعدادی از اعضای آن به حزب بعث منحل عراق است ، گرچه وابستگی وحتی زد وبند شخصی همچون صالح المطلک با بقایای حزب بعث عراق امکانات مالی ویژه ای را برای جریان وی وبه تبع آن ائتلاف العراقیه به عنوان سردمدار جریان لائیک در عراق فراهم می کند اما به همان اندازه این گروه را از خواستگاه های قاطبه ملت عراق دور می سازد.

در بخش بعدی سعی خواهد شد به ساختارهای تشکیل دهنده ائتلاف ها وجریان های عراق به طور کلی واجمالی پرداخت تا تلاش شود ستون های اصلی تشکیل دهنده ساختار سیاسی عراق مشخص گردد.