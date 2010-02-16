ناصر نوربخش در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: به عنوان برنامه ریز و بدنساز تیم ملی در جریان روند تمرینات ملی پوشان قرار داشتم و با توجه به اینکه آنها تمرینات مورد نظر ما را برای حضور در این رقابتها را نداشتند قبل از اعزام تیم انتظار کسب عنوان قهرمانی را نداشتیم.

وی ادامه داد: تیمهای قدرتمندی در این رقابتها حضور داشتند و تیمهای خوب دنیا با نفرات شاخصی در این رقابتها شرکت داشتند که ما در دو دیدار تنها از یک ملی پوش خود در رقابتهای جهانی استفاده کردیم و در بقیه مبارزات نیز از سه ملی پوش خود استفاده کردیم ، زیرا یکی از اهداف ما پشتوانه سازی بود.

نوربخش تصریح کرد: با توجه به ترکیب تیمهایی همچون ارمنستان، ترکیه، روسیه و سطح متفاوت رقابتهای جهانی با جام جهانی که مسابقات تیم به تیم بود کشتی گیران ما بالاتر از حد انتظار ظاهر شدند و کسب عنوان قهرمانی جهان برای ما دور از انتظار بود.

وی اظهار داشت: البته با توجه به حضور کشتی گیران در رقابتهای قهرمانی کشور و لیگ آنها از آمادگی نسبی برخورد بودند اما ما نتوانستیم برنامه های تمرینی مناسبی برای آنها اجرا کنیم و انتظار کسب عنوان دوم یا سوم را داشتیم نه قهرمانی.