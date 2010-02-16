شفت گذاری در حاشیه سی و سه پل منتفی شد/ لزوم اصلاح معماری مترو اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر عامل سازمان قطار شهری اصفهان در حاشیه بازدید یک روزه استاندار، شهردار، مسئولان قطار شهری و خبرنگاران از عملیات متروی اصفهان از ترمینال صفه تا ترمینال کاوه به سئوالات برخی از خبرنگاران پاسخ داد و اظهار داشت: در حال حاضر عملیات شفت گذاری در حاشیه سی و سه پل منتفی شد.

عبدالجواد زعفرانی افزود: در حال حاضر دوره تعمیرات اساسی دستگاه TBM در حال انجام است که پس از آن با تغییر مسیر عملیات متروی اصفهان مجددا آغاز خواهد شد و در حال حاضر هیچگونه شفت گذاری و عملیاتی در این مکان نخواهیم داشت.

با توجه به بیان این نکته از جانب مدیر عامل سازمان قطار شهری اکنون گزینه ادامه مسیر با وجود انحراف تونل مترو یا ادامه مسیر و شفت گذاری در نقطه دیگر مطرح می‌شود و ‌در صورتی که قرار باشد دستگاه TBM مسیر کنونی خود را ادامه دهد و با کمترین شعاع تغییر دهد از زیر فونداسیون هتل سوئیت و مغازه های اطراف آن عبور خواهد کرد که در واقع آنگاه نیز با این مشکل روبرو خواهد شد که تونل به ایستگاه طراحی شده خود نخواهد رسید .

زعفرانی در پاسخ به این سئوالی دیگر مبنی بر اینکه که "تغییر مسیر در متروی اصفهان چگونه است"، گفت: در این زمینه در مصاحبه‌ای جداگانه صحبت خواهم کرد و مطمئن باشید که عملیات شفت و عقب کشیدن دستگاه در حاشیه سی و سه پل انجام نمی‌شود. وی حتی اعلام کرد: به مشاور خود نیز اعلام می‌کنم که در این خصوص جلسه‌ای با خبرنگاران داشته باشد.

استاندار اصفهان نیز در خصوص عبور متروی اصفهان از چهارباغ و حاشیه سی و سه پل اظهار داشت: تونل مترو با ارتفاعی نزدیک به 22 و طولی نزدیک به 28 متر از کنار مدرسه چهارباغ گذر کرده و برای این موضوع باید اجازه داد گروه مشاور میراث فرهنگی (دانشگاه علم و صنعت) موضوع را بررسی کند و پس از آن ‌نتیجه نهایی را اعلام خواهیم کرد.

حفاظت از میراث فرهنگی برای استانداری اصفهان در اولویت است

علیرضا ذاکر اصفهانی همچنین در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه "قرار است خط دوم متروی اصفهان نیز از میدان امام گذر کند" اظهار داشت: این محور نیز اکنون مورد دغدغه است و در صورتی که احساس شود میراث فرهنگی اصفهان در خطر است از مسائل دیگری چون منوریل و ... استفاده خواهیم کرد.

وی اظهار امیدواری کرد که مسائل مربوط به متروی اصفهان در فضایی آرام دنبال شود.

استاندار اصفهان یادآور شد: ‌در بازدید امروز از متروی اصفهان ابعاد مختلف متروی اصفهان اعم از مسائل مالی و بودجه‌ای، میزان پیشرفت کار، دغدغه پیمانکاران و مجری طرح را از نزدیک مشاهده و بررسی کرده ایم اما اولویت اصلی استانداری در خصوص مسائل میراث فرهنگی این بخش است.

ایستگاه‌های متروی اصفهان باید متناسب با فضای فرهنگی اصفهان باشد

همچنین استاندار اصفهان پس از بازدید از ایستگاه ‌های شهید باهنر، ‌چمران و کاوه اصفهان که متناسب با فضای فرهنگی این شهر تاریخی نیست خطاب به مسئولان شهرداری و سازمان قطار شهری اصفهان گفت: به کار بردن سنگ گرانیت در ایستگاه‌های متروی اصفهان،‌ شایسته این شهر تاریخی نیست.

ذاکر اصفهانی ادامه داد: مسیر ایستگاه‌ها باید به سمت کاشی کاری و سفال حرکت کند و طرحهایی که اکنون انجام شده با فضای معماری اصفهان نزدیکی ندارد.

وی در این خصوص بکار بردن رنگ آبی فیروزه‌ای را رنگی مناسب برای معرفی شهر تاریخی اصفهان برشمرد و ادامه داد: باید در ایستگاه‌های مترو صنایع دستی اصفهان اعم از خاتم کاری، فرش، ‌تابلوی نقاشی و دیگر صنایع دستی اصفهان به نمایش گذاشت شود تا بدین وسیله بتوان هنر و صنایع دستی اصفهان را معرفی کرد.

خبرنگاران از جلسه بودجه و نیازهای مترو جا ماندند

در ابتدای این بازدید مدیر عامل سازمان قطارشهری اصفهان نیز به ذکر مسائلی در خصوص کمبود بودجه و نیازهای مالی این سازمان، جهت تسریع در اجرای پروژه‌ ها به بیان نکاتی پرداخت که خبرنگاران به سبب نقص فنی در خودروی حامل آنها از این جلسه جا ماندند.

مترو در انتظار خرید واگن

در این بازدید مشاهده شد که دیوار ایستگاه شهید باهنر متروی اصفهان برداشته شده و تونل مترو از میدان قدس تا سی و سه پل اصفهان باز شده و بخشی از این مسیر نیز ریل گذاری شده و تنها در انتظار خرید واگن است.

کاتر هد دستگاه TBM در حال تعمیر است

در حالیکه در گذشته از سوی مسئولان قطار شهری اصفهان مطرح می‌شد که کاتر هد دستگاه TBM دچار مشکلی نشده یکی از مهندسین شرکت کاواک پس از بازدید خبرنگاران از محل انحراف تونل متروی اصفهان در خصوص دستگاه TBM و خراب شدن کاتر هد این دستگاه در گفتگویی جداگانه با خبرنگار مهر اظهار داشت: تعمیر کاتر هد این دستگاه در حال انجام است که البته امری عادی است.

وی خاطرنشان کرد: در زمان خرید دستگاه TBM باید با توجه به جنس خاکی که قرار است حفاری شود دستگاه را خریداری کرد و تیغ دستگاه کنونی ممکن است با برخورد با لایه‌های سنگی توان نداشته باشد و تعمیر آن نیز کار دشواری است چرا که کاتر هد در نقطه‌ای قرار گرفته که فشار هوا در آن قسمت زیاد و تعمیر آن نیز از نظر زمانی بستگی به میزان خرابی‌ها دارد.

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