محمدرضا ساکت در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان مطلب فوق افزود: کسانی هستند که نمی توانند موفقیت‌های اخیر سپاهان را بربتابند و حاشیه‌های بسیاری را علیه تیم ما مطرح می کنند ولی بازیکنان ما با عملکرد خوب در زمین مسابقه و پیروزی‌های درخشان اخیر که ماحصل تلاش کادرفنی و مسئولان باشگاه است، جواب این آقایان که ناجوانمردانه به ما حمله می کنند، را به بهترین شکل دادند.

وی با بیان اینکه از طریق مراجع بالاتر و نمایندگان مجلس پیگیر مشکلات اخیری است که علیه باشگاه سپاهان طرح شده، افزود: امیدواریم مدیران فدراسیون فوتبال و خصوصا مسئولان کمیته انضباطی که مرجع اصلی رسیدگی به این مسائل هستند، پس از بررسی‌های لازم نتایج نهایی را اعلام کنند.

"با توجه به شرایط تیم فوتبال سپاهان از نظر کادرفنی و جذب بازیکنان مطرح هواداران این تیم قهرمانی آنها در لیگ قهرمانان آسیا هستند". مدیرعامل باشگاه سپاهان اصفهان در این خصوص اظهار داشت: طبق سازماندهی اولیه در هیئت مدیره باشگاه در ابتدای فصل جاری، در جهت استخدام کادرفنی مناسب و جذب بازیکنان بین المللی اقدامات لازم صورت گرفت که این یکی از موارد لازم برای چنین موفقیتی بود.

وی ادامه داد: در ادامه کار و با پیشنهاد امیر قلعه نویی و برای تقویت بخش فنی تیم، امیر حاج رضایی هم به جمع اعضای کادر فنی اضافه شد. همچنین بحث آنالیز تیم‌های همگروه سپاهان در مرحله مقدماتی لیگ قهرمانان آسیا، به صورت جدی در دستور کار اعضای کادر فنی قرار دارد.

ساکت با بیان اینکه مسائل اجرایی و اداری لازم برای حضور موفق در لیگ قهرمانان آسیا توسط بخش ستاد آسیایی در حال اجراست، همچنین با کمک شهرداری، اتوبوسرانی و سایر مسئولان استانی شرایط لازم برای حضور پرشور هواداران در این مسابقات فراهم شده است، تاکید کرد: مهمترین اقدام هم توسط دوستان ما در باشگاه ذوب آهن برای آماده سازی مجموعه ای آبرومند و استاندارد(ورزشگاه فولادشهر) جهت میزبانی مناسب در لیگ قهرمانان آسیا به ما هدیه شد که تا آماده شدن ورزشگاه نقش جهان از آن استفاده خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه با توجه به موارد فوق شرایط ابتدایی لازم برای موفقیت سپاهان در لیگ قهرمانان آسیا کاملا آماده شده است، در این مورد اضافه کرد: هدفگذاری هر چهار نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا، به خصوص تیم فوتبال سپاهان حضور در دیدار نهایی و ان شاء الله قهرمانی در این مسابقات است تا بتوانیم بدین شکل مجددا کام مردم ایران را شاد کنیم.

مدیرعامل باشگاه سپاهان اصفهان در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر که بحث خرید ورزشگاه پلی اکریل تا چه اندازه پیشرفت داشته است؟ تصریح کرد: این بحث مربوط به 4 سال پیش بوده و موضوع جدیدی نیست. البته باید پرداخت‌هایی از سوی شرکت فولادمبارکه به باشگاه پلی اکریل انجام شود و چون در حال حاضر مراحل قانونی و حقوقی آن در حال اجراست، در مواقع مقتضی دیگر در مورد آن صحبت خواهد شد.

وی در ادامه در مورد دیدار حساس روز چهارشنبه تیم فوتبال سپاهان در شهرآورد اصفهان برابر ذوب آهن خاطرنشان کرد: سپاهان و ذوب آهن همسنگران آسیایی هستند و طبیعتا هر دو مجموعه برای موفقیت فوتبال اصفهان در آسیا تلاش می کنند که این مساله بسیار مهم است.

ساکت در پایان در این مورد گفت: خوشبختانه شهرآورد اصفهان همیشه به شکلی جوانمردی و سالم برگزار می شود و قطعا امسال هم اینگونه خواهد بود. ما هم به ذوب آهن احترام می گذاریم ولی طبیعتا در این دیدار برای موفقیت و رسیدن به پیروزی به میدان خواهیم رفت.